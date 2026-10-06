6 de octubre de 2026 Inicio
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"Si hay alguien aquí, dame una señal": se mudaron y descubrieron que alguien ya vivía en la casa

Una familia comenzó a notar situaciones extrañas mientras se instalaba en su nueva casa. Un hombre registró en video distintos movimientos y objetos que, según su interpretación, podrían estar relacionados con una supuesta presencia paranormal.

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La historia paranormal de una familia se volvió viral en redes. 

La historia paranormal de una familia se volvió viral en redes. 

Imagen creada con Grok

Christopher y su familia todavía no habían terminado de instalarse en su nueva casa cuando comenzaron a notar situaciones extrañas. Entre cajas sin abrir, juguetes y muebles todavía sin acomodar, el padre empezó a escuchar ruidos perturbadores que parecían provenir del dormitorio de su hija.

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Todo comenzó mientras el hombre acomodaba una de las habitaciones. De repente, escuchó movimientos en el cuarto de la niña y decidió investigar qué estaba ocurriendo. Al acercarse, vio que una de las puertas de la pequeña cocinita de juguete se había abierto.

Imagen compartida por el Chistopher sobre los ruidos raros que se escuchan en su casa.

Imagen compartida por el Chistopher sobre los ruidos raros que se escuchan en su casa.

"El gato está abajo, no era él", dijo a cámara. El animal se encontraba en el piso de abajo, por lo que no era el responsable de los ruidos. El video dura cerca de seis minutos y fue compartido por la creadora de contenido paranormal @marijoparanormal en su cuenta de TikTok.

Lejos de abandonar la situación, Christopher decidió intentar comunicarse con aquello que, según su interpretación, podía estar provocando los movimientos. Frente a la cocinita, pidió una nueva señal: "¿Cualquier otro signo, puedes abrir la otra puerta?". Instantes después, la otra puerta del juguete se abrió. "Gracias, ahora sé que está aquí", expresó el hombre al observar lo que había ocurrido.

Las señales continuaron por toda la casa

El episodio no terminó en la habitación de la niña. En otro momento registrado en el video, una caja que estaba apoyada entre las cosas de la mudanza comenzó a moverse sin que Christopher identificara qué la había desplazado.

El hombre volvió a pedir una señal y continuó recorriendo la vivienda. En la cocina, la situación volvió a llamar su atención cuando una escoba cayó al piso.

@marijoparanormal Christopher y su familia no habían terminado de desempacar, cuando notaron que había un ocupante ya en la casa, uno invisible pero que se hacía presente cada vez más #poltergeist #paranormal #actividadparanormal #aterrador #casaembrujada sonido original - MaríaJosé Arce

Lejos de mostrarse completamente asustado, Christopher decidió desafiar a aquello que, según él, estaba presente en la casa. "¿Estás tratando de lastimarme o de asustarme? Porque no estoy asustado, encuentro esto realmente interesante", expresó.

Después fue todavía más directo: "Quiero que te muestres". Poco después, otra caja cayó al piso de manera repentina. Esta vez, el episodio sí consiguió sorprenderlo y Christopher decidió ponerle un límite a la situación: "Ok, voy a dejarte en paz".

En sus redes Christopher trató de pedir ayuda y tratar de entender lo que estaba ocurriendo en su casa. Hasta pensó que en realidad se trataba de un "espíritu travieso" como de un niño que molestaba principalmente en el cuarto de su hija, sin embargo, algunos le alertaron que no existen así cómo los espíritus de niños sino que se puede tratar de algo más oscuro y aterrador.

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