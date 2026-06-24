Pánico en Venezuela: dos terremotos de 7,1 y 7,5 sacudieron el país en menos de un minuto Los sismos provocaron graves daños estructurales en Caracas, donde se vivieron momentos de temor y evacuaciones masivas. Aún no hay reportes oficiales sobre heridos y muertos. El Gobierno declaró el Estado de Emergencia. Por Agregar C5N en









Un edificio en Caracas, devastado tras el doble terremoto. REUTERS/Gaby Oraa

Venezuela vivió una jornada de pánico extremo este miércoles cuando dos terremotos de una magnitud de 7,1 y 7,5 sacudieron gran parte del territorio nacional con apenas 39 segundos de diferencia. El fenómeno natural provocó el colapso de edificios y viviendas en la capital, Caracas, donde miles de personas huyeron ante el temor de nuevos derrumbes. Aunque inicialmente no se habían reportado heridos, con el correr de las horas la situación se tornó crítica al confirmarse el colapso de múltiples estructuras residenciales.

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer sismo tuvo una magnitud de 7,1 grados y el segundo, considerado el evento principal, alcanzó los 7,5 grados en la escala de Richter. Los epicentros se localizaron en el centro-norte del país, cerca de la localidad de Morón y San Felipe, con profundidades que oscilaron entre los 10 y 13 kilómetros. El temblor no solo afectó a Venezuela, sino que también fue percibido con intensidad en varias ciudades fronterizas de Colombia.

Una de las escenas dantescas que se vivieron en Caracas. AP/ Pedro Mattey En Caracas, las zonas más castigadas fueron los barrios de Altamira y Los Palos Grandes. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, confirmó que un edificio de nombre "Petunia" colapsó totalmente y otros seis presentan daños graves. "Hemos rescatado ya a 18 personas con vida", expresó el funcionario, mientras equipos de bomberos y voluntarios trabajan en la zona afectada. Testigos en la zona relataron haber visto nubes de polvo y muros enteros desplomados que dejaban a la vista el interior de los departamentos.

Desde el Ministerio del Interior calificaron la situación en el este de la capital como "alarmante" y ordenó el despliegue inmediato de los organismos de seguridad. Como medida de precaución, el Gobierno anunció el cierre temporal del suministro de gas en las zonas afectadas para evitar explosiones mientras se evalúan los daños en las tuberías y la suspensión de operaciones aéreas en Venezuela, con el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar por daños en su infraestructura. Además, las autoridades instaron a la población a permanecer en espacios abiertos y plazas, como Altamira y Los Palos Grandes.

Un edificio en Caracas, devastado tras el doble terremoto. AP/ Adrian Naranjo La magnitud de los sismos activó inicialmente una alerta de tsunami para Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Aruba, Curazao y Bonaire. Si bien las advertencias fueron canceladas poco después por el Sistema de Alerta de Tsunamis de EEUU, el USGS advirtió que el desastre podría ser generalizado y estimó, en un análisis preliminar, que el número de víctimas fatales podría ser significativo debido a la precariedad de algunas construcciones. Además, varios sectores de la capital sufrieron cortes en el servicio eléctrico tras los temblores. Este doble terremoto ya se perfila como uno de los eventos sísmicos más devastadores en la historia reciente del país, siendo comparado por los sobrevivientes con el trágico sismo de Caracas en 1967.

El Gobierno argentino expresó su solidaridad y ofreció asistencia humanitaria ante la tragedia La Oficina del Presidente emitió este miércoles un comunicado oficial para expresar su "más profunda solidaridad" con el pueblo venezolano tras los potentes terremotos que afectaron la franja norte costera del país. El documento destaca que el fenómeno natural ha dejado a su paso "incalculables daños estructurales y derrumbes" en diversas ciudades, incluida la capital, Caracas. pic.twitter.com/kQcqpBRi3j — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 25, 2026 En un gesto político, el comunicado subraya que, "más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos", el presidente Javier Milei "extiende su mano en solidaridad" ante una catástrofe que requiere la respuesta de toda la comunidad internacional. Con este mensaje, la Casa Rosada priorizó la crisis humanitaria por encima de las conocidas tensiones diplomáticas entre ambas administraciones. "La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", continúa el comunicado. El Gobierno argentino aseguró estar siguiendo de cerca la evolución de la situación minuto a minuto. Finalmente, el mensaje presidencial concluye enviando el apoyo a las familias damnificadas y un reconocimiento especial a los equipos de rescate y protección civil. El texto resalta la labor de los brigadistas que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población en medio de la emergencia nacional que atraviesa Venezuela. COMUNICADO OFICIAL EN RELACIÓN A LOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN VENEZUELA



La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este… — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) June 25, 2026 Mirá las increíbles imágenes del terremoto en Venezuela Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes. pic.twitter.com/TuWjpBblnF — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026 Autoridades de #Venezuela confirmaron los primeros fallecidos tras el potente #Terremoto que sacudió al país sudamericano.



El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, confirmó que en la zona de Los Palos Grandes, en el este de la Gran Caracas, hay fallecidos. Sin embargo, no… pic.twitter.com/wzNi77vlTI — David de la Paz (@daviddelapaz) June 25, 2026 Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026 Trágico el terremoto de 7.1 grados en Venezuela. Además hay alerta de tsunami.

Toda la solidaridad con su pueblo, las imágenes son terribles. pic.twitter.com/vEC282BGCT — César Biondini (@BiondiniCesar) June 24, 2026 Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL pic.twitter.com/aeG9vB7oXT — BAEZ (@Baeztvshow) June 24, 2026