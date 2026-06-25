25 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Al menos 164 muertos y más de 900 heridos por los terremotos en Venezuela

La presidenta Delcy Rodríguez confirmó la cifra, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de personas desaparecidas tras los sismos de 7,1 y 7,5 que sacudieron Caracas. El Gobierno declaró Estado de Emergencia.

Por
Una de las escenas dantescas que se vivieron en Caracas.

Una de las escenas dantescas que se vivieron en Caracas.

AP/ Pedro Mattey

Un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudió a Venezuela la noche del miércoles, dejando un saldo de 164 muertos y casi 1000 personas heridas. Los temblores, catalogados como los más fuertes registrados en el país en más de un siglo, provocaron el colapso de decenas de edificios y daños severos en la infraestructura nacional.

Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela
Te puede interesar:

Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, habló este jueves por la mañana para informar sobre la magnitud de la tragedia y afirmó que se están realizando labores arduas de rescate para salvar vidas. Asimismo, la mandataria instó a la población a mantener la calma y a reportar incidentes a través de la aplicación del gobierno, dado que se teme que el número de muertos sea mucho mayor.

El impacto de los sismos paralizó los servicios esenciales y encendió las alarmas en varias regiones debido a que se registraron 30 réplicas en distintas regiones. El estado de La Guaira se perfila como el más golpeado tras registrar decenas de edificaciones completamente destruidas y fue declarado como "zona de desastre".

Por su parte, en el estado de Falcón, el gobernador Víctor Clark confirmó que al menos 32 personas permanecen hospitalizadas y reportó que hay un mínimo de 15 personas atrapadas bajo los escombros, por lo que los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj.

En la capital se suspendieron de inmediato los servicios de metro y de distribución de gas natural por razones de seguridad, mientras que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la principal terminal aérea del país, permanece cerrado debido a los daños estructurales sufridos.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Como parte de las medidas de emergencia, las clases escolares fueron suspendidas temporalmente a nivel nacional, y varios planteles educativos están siendo habilitados como refugios y centros de acopio para donaciones. Asimismo, el gobierno hizo un llamado urgente a todos los profesionales de la salud para que se presenten en los hospitales y apoyen en la atención de los heridos.

Cómo ocurrieron los terremotos en Venezuela

Según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el fenómeno comenzó poco después de las 18:00 horas locales con un primer sismo de magnitud 7,2, cuyo epicentro se localizó al oeste de Morón, a 168 kilómetros de Caracas. Apenas un minuto después, un segundo temblor alcanzó una magnitud de 7,5.

La onda expansiva y las réplicas fueron de tal intensidad que se sintieron con fuerza incluso en la Amazonía brasileña, a unos 1.700 kilómetros de la capital venezolana, obligando a evacuar edificios en múltiples ciudades del país vecino.

Ante la gravedad de la crisis, la comunidad internacional ha reaccionado con rapidez y la presidenta Rodríguez confirmó que Venezuela recibirá apoyo humanitario especializado. Gobiernos de una docena de países, incluidos Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, China, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay, ya han ofrecido asistencia formal. De hecho, el subsecretario de Estado de EE. UU. para ayuda exterior, Jeremy P. Lewin, informó que ya se movilizó un equipo técnico para coordinar el envío y la logística de los rescatistas en el terreno.

El Gobierno argentino expresó su solidaridad y ofreció asistencia humanitaria ante la tragedia

La Oficina del Presidente emitió este miércoles un comunicado oficial para expresar su "más profunda solidaridad" con el pueblo venezolano tras los potentes terremotos que afectaron la franja norte costera del país. El documento destaca que el fenómeno natural ha dejado a su paso "incalculables daños estructurales y derrumbes" en diversas ciudades, incluida la capital, Caracas.

En un gesto político, el comunicado subraya que, "más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos", el presidente Javier Milei "extiende su mano en solidaridad" ante una catástrofe que requiere la respuesta de toda la comunidad internacional. Con este mensaje, la Casa Rosada priorizó la crisis humanitaria por encima de las conocidas tensiones diplomáticas entre ambas administraciones.

"La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", continúa el comunicado. El Gobierno argentino aseguró estar siguiendo de cerca la evolución de la situación minuto a minuto.

Finalmente, el mensaje presidencial concluye enviando el apoyo a las familias damnificadas y un reconocimiento especial a los equipos de rescate y protección civil. El texto resalta la labor de los brigadistas que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población en medio de la emergencia nacional que atraviesa Venezuela.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

la conmocion de la familia montaner por los terremotos que devastaron a venezuela

La conmoción de la familia Montaner por los terremotos que devastaron a Venezuela

Donald Trump se refirió a los terremotos sufridos en Venezuela. 
play

Trump: "¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!"

Los equipos de emergencia trabajan contra el reloj para rescatar a quienes quedaron bajo los escombros.

Conmoción en Venezuela: rescatistas buscan sobrevivientes bajo los escombros

play

El relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Una de las peores noches"

Cancilería advirtió que lo puntos de contacto son exclusivamente para los argentinos residentes en Venezuela.

Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto: las indicaciones de Cancillería

Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela que dejó al menos 164 muertos

Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela, que dejó más de un centenar de muertos

Rating Cero

Un participante arrasó en las encuestas informales.

Quién es el favorito de Gran Hermano para salir de la placa de nominados este jueves 25 de junio, según las encuestas

Compañeros, oyentes y figuras políticas se sumaron a las condolencias en las redes sociales.

Impactante noticia: murió un querido periodista tras trabajar casi 30 años en un famoso canal

Los cambios físicos de Rodrigo De Paul.

Antes y después: así fue la increíble transformación de Rodrigo De Paul

el conflicto entre la actriz y la plataforma de streaming continúa sumando capítulos y en las últimas horas se filtró el pedido de Florencia Peña a LUZU TV para no llegar a las vías legales.

Siguen las conversaciones: se filtró el pedido de Florencia Peña a Luzu TV para no llegar a la Justicia

Se trata de Emiliano Rendon, tenía 25 años. 

Profundo dolor: murió de forma inesperada el nieto de una reconocida actriz de telenovelas

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex.

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex

últimas noticias

Un participante arrasó en las encuestas informales.

Quién es el favorito de Gran Hermano para salir de la placa de nominados este jueves 25 de junio, según las encuestas

Hace 11 minutos
Esteban Bullrich renunció al PRO.

Esteban Bullrich renunció al PRO, cuestionó el blindaje a Adorni y apuntó contra Macri

Hace 14 minutos
El saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos.

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Hace 28 minutos
play

Mayans apuntó contra los senadores que no dieron quorum: "Tienen vergüenza de presentarse"

Hace 29 minutos
Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza a gran parte de Estados Unidos

Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza con destruir gran parte de EEUU

Hace 36 minutos