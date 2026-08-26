Pánico en Colombia: un terremoto de 5,1 de magnitud volvió a sacudir el país a dos semanas del trágico terremoto de 7,4 El temblor se registró en el departamento de Santander y reavivó el pánico entre la población, golpeada todavía por el sismo de 7,4 que dejó más de 300 muertos. Por Agregar C5N en









La población sigue alerta tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes 10 de agosto, Redes sociales

Un nuevo terremoto en Colombia dejó en pánico a la población este miércoles a las 11:45 (hora local), y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento Santander, con una magnitud de 5,1.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 149 kilómetros. Hasta el momento no se registraron víctimas, pero todavía está latente el terremoto de hace dos semanas ,que dejó 331 muertos y hasta 4.439 heridos.

Los organismos de gestión del riesgo confirmaron que no hay muertos ni daños materiales, aunque todavía se mantienen desplegados en la zona realizando tareas de monitoreo y verificación.

La zona del epicentro de este nuevo evento, la Mesa de los Santos, está sobre una falla geológica en la Cordillera Oriental, y es el principal foco sísmico del país. Minutos antes del sismo de 5.1, las autoridades locales detallaron que hubo otro movimiento de 3,1 en el mismo sector.