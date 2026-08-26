26 de agosto de 2026 Inicio
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Pánico en Colombia: un terremoto de 5,1 de magnitud volvió a sacudir el país a dos semanas del trágico terremoto de 7,4

El temblor se registró en el departamento de Santander y reavivó el pánico entre la población, golpeada todavía por el sismo de 7,4 que dejó más de 300 muertos.

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La población sigue alerta tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes 10 de agosto

La población sigue alerta tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes 10 de agosto,

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Un nuevo terremoto en Colombia dejó en pánico a la población este miércoles a las 11:45 (hora local), y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento Santander, con una magnitud de 5,1.

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Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 149 kilómetros. Hasta el momento no se registraron víctimas, pero todavía está latente el terremoto de hace dos semanas ,que dejó 331 muertos y hasta 4.439 heridos.

Los organismos de gestión del riesgo confirmaron que no hay muertos ni daños materiales, aunque todavía se mantienen desplegados en la zona realizando tareas de monitoreo y verificación.

La zona del epicentro de este nuevo evento, la Mesa de los Santos, está sobre una falla geológica en la Cordillera Oriental, y es el principal foco sísmico del país. Minutos antes del sismo de 5.1, las autoridades locales detallaron que hubo otro movimiento de 3,1 en el mismo sector.

El antecedente que mantiene en alerta a Colombia

Este nuevo sismo en Colombia se registró cuando todavía la población está psicológicamente afectada por el terremoto del 10 de agostos pasado. En esa oportunidad, el movimiento telúrico de 7,4 de magnitud se centró en San José del Palmar (Chocó), destruyó varias zonas de Valle del Cauca y Risaralda, y dejó 331 muertos, más de 4.400 heridos y 240 desaparecidos.

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