27 de octubre de 2026 Inicio
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Colombia habilitó el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios contra el narcotráfico

El Ejército confirmó que más de 300 soldados norteamericanos arribarán este martes para una operación conjunta que se extenderá hasta el 11 de noviembre. Se trata de una iniciativa de Donald Trump.

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Abelardo de la Espriella junto a Marco Rubio

Abelardo de la Espriella junto a Marco Rubio, secretario de Estado de los EE.UU.

El Ejército de Colombia anunció este lunes que más de 300 soldados estadounidenses llegarán el martes al fuerte de Tolemaida, en Cundinamarca, para iniciar ejercicios militares conjuntos enfocados en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

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La cuarta edición de este entrenamiento, denominado 'Vanguardia del Sur 2026', comenzará este viernes y se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre. Los uniformados del Batallón Contra el Narcotráfico Número 1 de Colombia intercambiarán tácticas con la infantería ligera de montaña norteamericana.

Las actividades de instrucción comenzarán con un simulacro de evacuación aeromédica desde el municipio de Nilo hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería en Bogotá, con aeronaves y equipos especializados.

A través de un comunicado oficial, el Ejército detalló el propósito de esta prueba inicial. "El objetivo será verificar los procedimientos de atención médica y primeros auxilios empleados por el personal de sanidad de ambos ejércitos para auxiliar a una persona que habría resultado herida en un área minada", señaló el documento.

Colombia y Estados Unidos fortalecen su alianza bilateral estratégica desde la llegada de Abelardo de la Espriella al poder

La institución castrense precisó también los fines tácticos de estas maniobras internacionales. Los ejercicios buscan afianzar "la cooperación militar y evaluar la capacidad de ambas fuerzas para operar de manera conjunta, coordinar maniobras y tomar decisiones en escenarios operacionales".

El despliegue de las tropas extranjeras ocurre bajo un contexto de mayor sintonía diplomática entre Bogotá y Washington. Esta nueva etapa bilateral comenzó cuando el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, asumió el poder el pasado 7 de agosto.

Durante sus primeros meses de gestión, el mandatario colombiano formalizó la adhesión del país al Escudo de las Américas. El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsó esta iniciativa para reforzar el combate regional frente a las organizaciones criminales.

La hoja de ruta actual quedó sellada el 8 de septiembre pasado mediante los Acuerdos de Barranquilla. El plan de trabajo surgió tras la reunión entre De la Espriella y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, cita que consolidó el enfoque en la seguridad continental.

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