8 de septiembre de 2026 Inicio
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Cómo impactó la cadena nacional sobre las islas Malvinas en la imagen de Javier Milei

La evaluación positiva del Presidente había recuperado tres puntos porcentuales y se ubicó en 30% en agosto. Tras el anuncio, la imagen digital del jefe de Estado mejoró con respecto al mes anterior y se ubicó en 32%, aunque mantuvo la tendencia negativa.

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Javier Milei

Javier Milei, presidente de Argentina.

La imagen positiva del presidente Javier Milei en agosto había recuperado tres puntos porcentuales y se ubicó en 30%, según la consultora QSocial. Tras el anuncio sobre las islas Malvinas, la imagen digital positiva del jefe de Estado mejoró durante la primera semana de septiembre y se ubicó en 32%, aunque mantuvo el diferencial negativo, de acuerdo al análisis de AdHoc.

javier Mieli en cadena nacional el jueves 3 de septiembre. 
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Por su parte, la imagen negativa en agosto se situó en 54% y al regular en 15%, mientras que la imagen digital negativa durante la primera semana de septiembre fue de 47% sumada a un 21% correspondiente a "neutral". Por lo tanto, la conferencia de prensa sobre sancionar a empresas que operen en las islas no cambió sustancialmente la evaluación del economista.

La imagen digital de Javier Milei del 1 al 7 de septiembre de 2026.

La imagen digital de Javier Milei del 1 al 7 de septiembre de 2026.

Tras el pico de conversación digital sobre la causa Malvinas del último viernes, el volumen de menciones al tema descendió un 78% este lunes. El impacto en la cantidad de publicaciones sobre Milei también se desplomó. Por lo tanto, tampoco se sostiene el tema en la agenda digital.

El pico de publicaciones fue de 245.000 el 4 de septiembre, menos de la mitad de los posteados el día en que la Selección argentina venció a Inglaterra en el Mundial 2026 y la Albiceleste desplegó la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". En esa ocasión se realizaron 660.000 menciones de Malvinas.

Incluso se registraron menos menciones que el 2 de abril, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, cuando hubo 373.000 posteos sobre el tema.

El pico de menciones sobre Malvinas del 6 de septiembre de 2026.

El pico de menciones sobre Malvinas del 6 de septiembre de 2026.

El peor clima social registrado en el gobierno de Javier Milei

El clima social alcanzó su peor registro histórico: la evaluación negativa de la situación actual del país trepó al 55% en agosto, 6 puntos más que el mes anterior, y el 59% consideró que el país está peor que cuando asumió Milei, también un nuevo máximo de la serie, según el último relevamiento QMonitor de la consultora QSocial Big Data.

La evaluación de la situación económica nacional sigue sin mejorar: el 48% sostuvo que la economía del país está mal. El 75% de los hogares tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes y el 60% no cuenta con capacidad de ahorro.

El 63% cree que, con el actual rumbo económico, "gente como uno" sale perdiendo y el 44% considera que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. De cara al futuro, el 47% espera que la inflación suba en los próximos meses y el 36% ve probable perder su empleo en los próximos seis meses.

El 31% de los votantes de Milei en la primera vuelta de 2023 desaprobaron su gestión en agosto. Este segmento, los libertarios arrepentidos, representa el 12% del electorado. Entre ellos, el 91% cree que Milei perjudica a los más vulnerables y el 89% considera que el ajuste no valió la pena.

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