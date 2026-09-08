El Gobierno anunció que sancionará a 15 nuevas empresas por operar en las Islas Malvinas La Oficina del Presidente anunció el inicio de procedimientos contra otras 15 compañías que habrían realizado actividades hidrocarburíferas ilegales en la plataforma continental argentina. El comunicado sigue el línea con las medidas anunciadas sobre la soberanía nacional sobre las islas del Atlántico Sur. Por Agregar C5N en









javier Mieli en cadena nacional el jueves 3 de septiembre. Captura video

El Gobierno el inicio de sanciones contra 15 empresas por realizar actividades hidrocarburíferas ilegales en la plataforma continental vinculada a las Islas Malvinas. El comunicado oficial, firmado por el presidente Javier Milei, reafirma la estrategia anunciada sobre la soberanía de los territorios del Atlántico Sur y detalla que se agotarán todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas para castigar a los responsables.

La medida anunciada este martes se enmarca en la Ley 26.659, que prohíbe operaciones sin autorización en espacios marítimos e insulares argentinos. En este caso, los sujetos alcanzados son tanto empresas como personas físicas vinculadas a actividades hidrocarburíferas ilegales en la plataforma continental, incluyendo las Islas Malvinas.

El procedimiento implica sanciones administrativas y judiciales contra quienes participan directa o indirectamente en la exploración, explotación o financiamiento de esos proyectos, sin importar si actúan como compañías, directivos, inversores o representantes legales. De esta manera, el Gobierno busca responsabilizar a todos los actores involucrados y reforzar la defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur.

pic.twitter.com/jy5pELrWaH — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 8, 2026 En línea con lo expuesto por cadena nacional la semana pasada, el Gobierno subrayó que estas sanciones forman parte de un plan integral de defensa de la soberanía y de la política de “déficit cero” que busca ordenar el frente externo. El comunicado oficial enfatizó que la decisión se inscribe dentro del “trabajo sostenido de reafirmación de los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, reforzando la continuidad entre los anuncios presidenciales y las acciones concretas contra quienes violan la normativa vigente.

El Gobierno busca reforzar la defensa de la soberanía A través de un comunicado dado a conocer ayer, el Gobierno anunció que continuará con acciones legales y administrativas contra empresas extranjeras que operan en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización nacional. El comunicado oficial estuvo acompañado además por una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto 2027 priorice la construcción de una Base Naval Integrada y proyectos estratégicos vinculados con la seguridad nacional.