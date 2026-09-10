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Una foto de Oasis en Argentina compite como la mejor del año en los Abbey Road Awards

La imagen retrata la conexión del público con los hermanos Liam y Noel Gallagher, haciendo foco en los multitudinarios shows realizados en el Estadio River Plate.

La foto coincide con el lanzamiento del documental de la banda británica y las especulaciones sobre un próximo disco de estudio.

La foto coincide con el lanzamiento del documental de la banda británica y las especulaciones sobre un próximo disco de estudio.

X (@oasis)

El paso de la banda británica Oasis por Argentina no solo dejó recuerdos imborrables para los fanáticos, sino también una foto que hoy recorre el mundo. La postal, tomada durante la visita de los hermanos Liam y Noel Gallagher a Buenos Aires, quedó nominada en los prestigiosos Abbey Road Music Photography Awards.

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La imagen es obra del fotógrafo Joshua Halling y fue seleccionada en la 5° edición del concurso internacional anual organizado por los Estudios Abbey Road de Londres para premiar lo mejor de la fotografía musical en todo el mundo.

El artista afirmó que lograr que esa foto llegue a los premios permite "resumir en un solo fotograma" toda la pasión y el fervor que se vivió en la gira. El profesional, oriundo de Manchester, acompañó a la banda durante el tramo sudamericano de la gira mundial Oasis Live '25.

A diferencia de las demás fotografías, que se centran en los músicos, esta tiene la particularidad de poner el foco en la intensidad del pogo y en los fanáticos sobre el campo del estadio de River Plate.

La foto que qued&oacute; nominada a los Abbey Road Music Photography Awards.

La foto que quedó nominada a los Abbey Road Music Photography Awards.

La foto argentina compite en la categoría Music Moment of the Year, la única del certamen que se define mediante el voto del público, y fue seleccionada entre más de 24.500 fotografías enviadas desde 42 países.

Los ganadores se anunciarán el 24 de septiembre de 2026 durante la gala oficial en los históricos estudios donde grabaron The Beatles, Pink Floyd y The Hollies, entre otros famosos.

Oasis estrena Don't Look Back in Anger

El documental Oasis: Don't Look Back in Anger se estrena en los cines de Argentina este 10 de septiembre de 2026. El contenido narra la gira de reunión de Liam y Noel Gallagher (Oasis Live '25), incluyendo ensayos, momentos de backstage y su histórica primera entrevista conjunta en más de 20 años. Se proyecta en salas de cine tradicionales y pantallas IMAX del país antes de su posterior arribo a la plataforma Disney+.

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