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Se confirmó cuándo es la final de Gran Hermano y cómo serán los últimos programas

El reality de Telefe entra en sus últimos días con tres mujeres compitiendo por el título, algo que no ocurría desde hace casi dos décadas. Día por día, cómo es el cronograma que armó el canal para la recta final de la competencia.

Telefe anunció cómo será el camino a la final de Gran Hermano.

Telefe anunció cómo será el camino a la final de Gran Hermano.

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Gran Hermano: Generación Dorada ya definió a sus tres finalistas y se prepara para el cierre más esperado de la temporada. De acuerdo al cronograma informado, la gran final se disputará el miércoles 16 de septiembre. Charlotte Caniggia, Solange "Sol" Abraham y Yisela "Yipio" Pintos avanzaron a la instancia decisiva del reality de Telefe luego de la eliminación de Luana Fernández, quien quedó en el cuarto puesto de la competencia.

La salida de Yanina Zilli, abrió camino a una de las finalistas del reality, que no saldrá de Charlotte, Yipio, Sol y Luana.
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Con esta definición, el certamen entra en su tramo más intenso, marcado por instancias clave que acompañarán el cierre de una edición que mantuvo la atención del público durante meses. Este jueves se realizará el debate, donde se repasarán los momentos más destacados del recorrido de las tres finalistas, mientras que el domingo Santiago del Moro ingresará a la casa para una visita especial junto a las participantes, en la previa de la definición que se extenderá durante tres jornadas consecutivas.

Según el cronograma oficial que Telefe difundió este jueves, la final comenzará el lunes 14: esa noche se conocerá el nombre de la participante que quedó en el tercer lugar, quien deberá abandonar la casa de inmediato. Al día siguiente, el martes 15, la reciente eliminada tendrá su propia gala debate en formato íntimo con Santiago del Moro y los panelistas, donde se repasarán los mejores momentos de su estadía en la casa. La gran final propiamente dicha entre las dos últimas competidoras será el miércoles 16, mientras que el jueves 17 participarán del especial Noche de campeonas.

La instancia decisiva también deja un dato histórico para el ciclo, ya que por primera vez en 19 años, una participante femenina volverá a consagrarse ganadora del reality argentino. La última mujer en lograrlo había sido Marianela Mirra, en la edición 2007, mientras que la primera en obtener el título había sido Viviana Colmenero, en la temporada 2002/2003.

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano

Luana Fernández se convirtió en la última eliminada del certamen, quedando en el cuarto puesto tras una gala de eliminación que Santiago del Moro condujo bajo un clima de máxima tensión. El conductor presentó tres sobres dorados destinados a quienes aseguraban su continuidad y uno negro reservado para la eliminada de la noche, con un orden de anuncios que no se correspondía con el porcentaje de votos obtenido por cada participante, lo que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

La primera en confirmar su lugar entre las finalistas fue Charlotte Caniggia, quien celebró con humor: "Lo estoy dando todo, no sé si se dan cuenta". La segunda en confirmarse fue Sol Abraham, que no pudo aguantar las lágrimas al escuchar el anuncio. Con esas dos confirmaciones, el mano a mano final quedó planteado entre Luana Fernández y Yipio Pintos, hasta que el conductor confirmó la salida de Fernández luego de varios segundos de tensión.

Al momento de despedirse, Fernández se dirigió a sus compañeras con un mensaje que buscó conciliar el clima: "Chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi. Todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas. Rómpanla y sigan jugando hasta último momento". La joven de 28 años cruzó la pasarela de salida entonando un fragmento de "No es mi despedida", de Gilda, mientras la voz de Gran Hermano la describió como una persona "auténtica, libre y divertida" y le deseó un buen futuro fuera de la competencia.

Fernández se destacó por ser la última integrante del elenco original del programa que permanecía en juego sin haber abandonado la casa en ningún momento del certamen, a diferencia de sus tres compañeras finalistas, todas ellas con pasos previos por fuera de la competencia debido a expulsiones, repechajes o situaciones personales.

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