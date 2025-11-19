Solteros europeos consideran buscar pareja para poder acceder a una vivienda La escalada de los precios de venta y alquiler inmobiliarios en el Viejo Continente está generando un fenómeno social inesperado, según reveló una reciente encuesta. Por







La escalada de los precios de venta y alquiler inmobiliarios en Europa está generando un fenómeno social inesperado: los solteros europeos están considerando acelerar sus relaciones de pareja como una estrategia práctica para lograr el acceso a la vivienda. Esta es una de las conclusiones principales de una nueva encuesta paneuropea realizada por la franquicia inmobiliaria RE/MAX.

El sondeo, basado en más de 20.000 entrevistas en 23 países y publicado por Euronews, reveló que el 26% de los encuestados que planean comprar una propiedad citan la búsqueda de pareja como su tercera solución más considerada. El informe subraya que las personas sin pareja ni ingresos compartidos enfrentan la subida más difícil para convertirse en propietarios.

El fenómeno es especialmente notable entre la Generación Z, donde el 35% de los jóvenes considera la búsqueda de pareja como un atajo inmobiliario, superando a sus pares millennials (25%). Esta generación, en efecto, se está mudando a convivir con su pareja en un promedio de 2,7 años de relación, más rápido que el promedio de 3,2 años registrado por los millennials.

Los obstáculos para la propiedad son más agudos para quienes viven solos, con el 37% de ellos sintiendo que nunca podrán comprar una casa. Este pesimismo se agudiza por la continua alza en los precios de la vivienda en la Unión Europea, que repuntaron con un aumento del 5,4 % en el segundo trimestre del año, según datos de Eurostat.

Dejando a un lado la vida amorosa, el salario es el mayor obstáculo general para el acceso a la vivienda, citado por el 58% de los encuestados. Esta barrera es particularmente sensible para la Generación Z (62%), que suele ocupar empleos junior, aunque el problema salarial también persiste fuertemente en generaciones mayores.