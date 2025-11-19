19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Solteros europeos consideran buscar pareja para poder acceder a una vivienda

La escalada de los precios de venta y alquiler inmobiliarios en el Viejo Continente está generando un fenómeno social inesperado, según reveló una reciente encuesta.

Por
El fenómeno es especialmente notable entre la Generación Z.

El fenómeno es especialmente notable entre la Generación Z.

La escalada de los precios de venta y alquiler inmobiliarios en Europa está generando un fenómeno social inesperado: los solteros europeos están considerando acelerar sus relaciones de pareja como una estrategia práctica para lograr el acceso a la vivienda. Esta es una de las conclusiones principales de una nueva encuesta paneuropea realizada por la franquicia inmobiliaria RE/MAX.

Nicolás Maduro ejerce la presidencia de Venezuela desde marzo de 2013, cuando murió Hugo Chávez.
Te puede interesar:

Estados Unidos rechazó una oferta de Nicolás Maduro para dejar el poder en un plazo de dos años

El sondeo, basado en más de 20.000 entrevistas en 23 países y publicado por Euronews, reveló que el 26% de los encuestados que planean comprar una propiedad citan la búsqueda de pareja como su tercera solución más considerada. El informe subraya que las personas sin pareja ni ingresos compartidos enfrentan la subida más difícil para convertirse en propietarios.

El fenómeno es especialmente notable entre la Generación Z, donde el 35% de los jóvenes considera la búsqueda de pareja como un atajo inmobiliario, superando a sus pares millennials (25%). Esta generación, en efecto, se está mudando a convivir con su pareja en un promedio de 2,7 años de relación, más rápido que el promedio de 3,2 años registrado por los millennials.

Los obstáculos para la propiedad son más agudos para quienes viven solos, con el 37% de ellos sintiendo que nunca podrán comprar una casa. Este pesimismo se agudiza por la continua alza en los precios de la vivienda en la Unión Europea, que repuntaron con un aumento del 5,4 % en el segundo trimestre del año, según datos de Eurostat.

Dejando a un lado la vida amorosa, el salario es el mayor obstáculo general para el acceso a la vivienda, citado por el 58% de los encuestados. Esta barrera es particularmente sensible para la Generación Z (62%), que suele ocupar empleos junior, aunque el problema salarial también persiste fuertemente en generaciones mayores.

Otra estrategia considerada por los europeos es la geográfica: el 14% de los encuestados afirma que mudarse a una zona más barata podría ser su vía de acceso a la propiedad. Esta solución es más popular en países como Alemania (20%) y Turquía (23%), donde el costo regional de la vivienda varía significativamente.

El estudio concluye que la "asequibilidad no solo está determinando dónde vive la gente, sino también con quién". La cohabitación temprana, vista como un mecanismo de ahorro y acceso a hipotecas conjuntas, se perfila como una respuesta directa a las crecientes dificultades económicas para la compra individual de inmuebles.

Noticias relacionadas

Israel lanza ataques aéreos contra Hamás en Gaza, pese a la tregua 

Fin de la tregua en Gaza: Israel acusó a Hamás de romper el alto el fuego y relanzó los bombardeos

El martes pasado, los Marines de Estados Unidos realizaron ejercicios de tiro en el Mar Caribe, a pocos kilómetros de las costas venezolanas.

Advierten que Donald Trump le autorizó a la CIA un plan de acciones encubiertas en Venezuela

La minoría hispana es considerada un electorado clave en Estados Unidos.

Más de un tercio de los latinos que votaron por Donald Trump dicen estar decepcionados o arrepentidos

Larry Summers.

Archivos de Jeffrey Epstein: la Universidad de Harvard investigará a uno de sus expresidentes por ser mencionado

El ataque ruso incluyó 470 drones y 48 misiles.

Ataques rusos en el oeste de Ucrania dejaron 25 muertos y más de 90 heridos

La NASA busca terminar con las teorías conspirativas sobre ovnis.
play

La NASA mostrará imágenes inéditas del cometa 3/I ATLAS: cómo ver hoy la transmisión en vivo

Rating Cero

Wanda anunció un incipiente romance en el reality de cocina .
play

Arde la cocina: Wanda Nara anunció que "ya está sucediendo" un romance en MasterChef Celebrity

En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.
play

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

Pequeños secretos se convirtió en la más vista del ranking de Netflix Argentina y volvió a poner en agenda el thriller policial clásico. 
play

Pequeños secretos es la película del momento en Netflix: de qué se trata el thriller de Rami Malek y Denzel Washington

El mediático fue una gran influencia para su hermana tras superar el grave accidente en moto.
play

El emotivo mensaje de Camilota a Thiago Medina, tras su recuperación: "Gracias a vos..."

Las cantantes volvieron a verse después del delicado episodio que las distanció.

Cómo fue el encuentro de Lourdes Fernández y Lissa Vera, tras la denuncia: todos los detalles

últimas noticias

Chiqui Tapia habló del arbitraje argentino.

Chiqui Tapia, en medio de la polémica: "No siempre la culpa es del árbitro cuando un equipo pierde"

Hace 11 minutos
La Universidad de Oxford realizó una investigación sobre los besos.

El sorprendente dato de una investigación científica sobre el primer beso

Hace 20 minutos
El fenómeno es especialmente notable entre la Generación Z.

Solteros europeos consideran buscar pareja para poder acceder a una vivienda

Hace 37 minutos
play

De la Villa 31 a la UBA: la historia de César Sanabria, el arquitecto que reivindica el valor de la educación

Hace 53 minutos
Roblox es una de las plataformas de videojuegos más grandes del planeta.

Roblox endurece sus reglas: cómo será la verificación de edad obligatoria para usar el chat

Hace 1 hora