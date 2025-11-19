19 de noviembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 20 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 20 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro en diciembre 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves 20 de noviembre con DNI finalizado en 8.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves 20 de noviembre con DNI terminado en 8.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 percibirán sus haberes este jueves por ventanilla.

ANSES: Desempleo

El organismo detalló que quienes perciban la prestación por Desempleo Plan 1, con DNI terminado en 0 y 1 cobrarán su montos este jueves 20 de noviembre de 2025.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El organismo oficial detalló que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus montos con cualquier terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.

