La embajada británica celebró el 77° cumpleaños del Rey Carlos III: hubo varios funcionarios del Gobierno

La gala fue encabezada por el embajador David Cairns y contó con la presencia de algunos integrantes del Gabinete y figuras del ámbito político, judicial, empresarial y diplomático.

Por
David Cairns

David Cairns, embajador británico en Buenos Aires.

La Embajada del Reino Unido en Argentina celebró este martes el 77° cumpleaños del Rey Carlos III con una multitudinaria recepción en la residencia del embajador, un evento que se consolidó como un importante punto de encuentro para figuras clave de la política, la justicia, el empresariado y el cuerpo diplomático local.

Peter Lamelas junto a Javier Milei.
La fiesta fue encabezada por el embajador británico, David Cairns, y reunió a unas 800 personalidades destacadas.

La recepción contó con una fuerte presencia de altos funcionarios del Gobierno del presidente Javier Milei. Entre las figuras del oficialismo se destacaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el exsecretario de Finanzas y actual canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También asistió el secretario de Educación, Carlos Torrendell, junto a importantes referentes del sector energético como Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

El ámbito judicial estuvo ampliamente representado por magistrados de alto nivel. La lista incluyó a Daniel Petrone y Carlos Mahiques, ambos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal. Se sumaron jueces federales de renombre como Sebastián Casanello, Julián Ercolini y Diego Barroetaveña, así como Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura.

El encuentro sirvió también como un importante punto de reunión diplomático y social. Estuvo presente el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas. En el plano de las organizaciones sociales y la política, asistieron el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, el diputado nacional Esteban Paulón, y el exdiputado Eduardo Amadeo. La esfera empresarial también se hizo presente con figuras como Mariano Fernández (Toyota Kansai).

