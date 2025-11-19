19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ataques rusos en el oeste de Ucrania dejaron 25 muertos y más de 90 heridos

La ciudad más afectada fue Ternópil, lejos del frente de batalla, donde los equipos de emergencias seguían buscando personas bajo los escombros. "Rusia jamás cesará por sí sola; su objetivo es seguir matando", aseguró el presidente Volodimir Zelenski.

Por
El ataque ruso incluyó 470 drones y 48 misiles.

El ataque ruso incluyó 470 drones y 48 misiles.

X @ZelenskyyUa

Un ataque masivo de Rusia sobre el oeste de Ucrania dejó 25 muertos y 93 heridos, según informó el presidente Volodimir Zelenski, quien aseguró que el objetivo del gobierno ruso es "seguir matando y destruyendo vidas" y llamó a sus aliados a ejercer "una fuerte presión sobre el agresor".

Larry Summers.
Te puede interesar:

Archivos de Jeffrey Epstein: la Universidad de Harvard investigará a uno de sus expresidentes por ser mencionado

Los ataques de este miércoles activaron la alerta aérea en toda Ucrania. Afectaron a ciudades cercanas a la frontera con Rusia (Járkov, Donetsk y Dnipro), pero también a otras del centro del país (la capital Kiev, Mykolaiv, Cherkasy y Chernihiv) y de la zona oeste, lejos del frente de batalla (Ternópil, Ivano-Frankivsk y Leópolis).

Según informó Zelenski, el ataque ruso incluyó "más de 470 drones de ataque y 48 misiles de diversos tipos contra Ucrania: uno balístico y el resto misiles de crucero". El mayor daño se registró en Ternópil, donde "varios edificios residenciales de nueve pisos fueron alcanzados por los escombros, provocando incendios".

Otras ciudad registraron daños en "instalaciones energéticas, el transporte y la infraestructura civil". "Hasta el momento, sabemos que este ataque ruso se ha cobrado 25 vidas, entre ellas las de tres niños. Una vez más, los rusos han asesinado a personas inocentes y pacíficas que simplemente dormían en sus casas", aseguró en X.

Embed

Además reportó que "93 personas resultaron heridas y están recibiendo atención médica" y, casi 12 horas después de los ataques, todavía había "personas atrapadas bajo los escombros", por lo que las brigadas seguían trabajando en las tareas de búsqueda y rescate.

"Rusia jamás cesará por sí sola. Su objetivo es seguir matando y destruyendo vidas en Ucrania. Solo una fuerte presión sobre el agresor puede detener esto. Y agradezco a nuestros socios que están dispuestos a presionar a Rusia, ayudar a nuestro pueblo y hacer todo lo posible por restablecer una paz justa", afirmó el mandatario.

"Rusia debe rendir cuentas por sus acciones, y debemos mantenernos enfocados en todo aquello que nos fortalece y nos permite derribar misiles rusos, neutralizar drones rusos y detener los ataques. Gracias a todos los que nos ayudan en todo el mundo", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La NASA busca terminar con las teorías conspirativas sobre ovnis.
play

La NASA mostrará imágenes inéditas del cometa 3/I ATLAS: cómo ver hoy la transmisión en vivo

play

Dos jóvenes volvieron a burlar la seguridad del Louvre, a un mes del robo de las joyas

Los Marines de Estados Unidos hicieron ejercicios de fuego real en el Mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela.

Los Marines de Estados Unidos empezaron a realizar ejercicios militares cerca de las costas de Venezuela

Prevost manifestó su deseo de visitar América Latina.

Gran expectativa por la posible visita del papa León XIV a Argentina: "Quiero ir"

Los archivos de Jeffrey Epstein complicarían a empresarios, políticos e instituciones financieras. Entre ellos, el presidente Donald Trump.

Trump, más complicado: el Senado estadounidense dio luz verde a la desclasificación de los archivos de Epstein

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

Rating Cero

En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.
play

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

Pequeños secretos se convirtió en la más vista del ranking de Netflix Argentina y volvió a poner en agenda el thriller policial clásico. 
play

Pequeños secretos es la película del momento en Netflix: de qué se trata el thriller de Rami Malek y Denzel Washington

El mediático fue una gran influencia para su hermana tras superar el grave accidente en moto.
play

El emotivo mensaje de Camilota a Thiago Medina, tras su recuperación: "Gracias a vos..."

Las cantantes volvieron a verse después del delicado episodio que las distanció.

Cómo fue el encuentro de Lourdes Fernández y Lissa Vera, tras la denuncia: todos los detalles

El perfume favorito de Lizy Tagliani complementa su personalidad intensa.

Este es el perfume favorito de Lizy Tagliani: cuánto sale

últimas noticias

play
En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

Hace 22 minutos
Es la actividad que mostró mejoras significativas en personas con osteoartritis leve a moderada.

Este ejercicio reduce el dolor de rodilla y potencia la longevidad según expertos: cuál es

Hace 22 minutos
play
Pequeños secretos se convirtió en la más vista del ranking de Netflix Argentina y volvió a poner en agenda el thriller policial clásico. 

Pequeños secretos es la película del momento en Netflix: de qué se trata el thriller de Rami Malek y Denzel Washington

Hace 23 minutos
Los bares de Buenos Aires, ideales para el Turismo porteño

Este lugar de Buenos Aires tiene un avión en la terraza y hasta podés ingresar a una cabina: dónde está

Hace 23 minutos
El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

Hace 23 minutos