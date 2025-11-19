Ataques rusos en el oeste de Ucrania dejaron 25 muertos y más de 90 heridos La ciudad más afectada fue Ternópil, lejos del frente de batalla, donde los equipos de emergencias seguían buscando personas bajo los escombros. "Rusia jamás cesará por sí sola; su objetivo es seguir matando", aseguró el presidente Volodimir Zelenski. Por







El ataque ruso incluyó 470 drones y 48 misiles. X @ZelenskyyUa

Un ataque masivo de Rusia sobre el oeste de Ucrania dejó 25 muertos y 93 heridos, según informó el presidente Volodimir Zelenski, quien aseguró que el objetivo del gobierno ruso es "seguir matando y destruyendo vidas" y llamó a sus aliados a ejercer "una fuerte presión sobre el agresor".

Los ataques de este miércoles activaron la alerta aérea en toda Ucrania. Afectaron a ciudades cercanas a la frontera con Rusia (Járkov, Donetsk y Dnipro), pero también a otras del centro del país (la capital Kiev, Mykolaiv, Cherkasy y Chernihiv) y de la zona oeste, lejos del frente de batalla (Ternópil, Ivano-Frankivsk y Leópolis).

Según informó Zelenski, el ataque ruso incluyó "más de 470 drones de ataque y 48 misiles de diversos tipos contra Ucrania: uno balístico y el resto misiles de crucero". El mayor daño se registró en Ternópil, donde "varios edificios residenciales de nueve pisos fueron alcanzados por los escombros, provocando incendios".

Otras ciudad registraron daños en "instalaciones energéticas, el transporte y la infraestructura civil". "Hasta el momento, sabemos que este ataque ruso se ha cobrado 25 vidas, entre ellas las de tres niños. Una vez más, los rusos han asesinado a personas inocentes y pacíficas que simplemente dormían en sus casas", aseguró en X.

In Ternopil,… pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) November 19, 2025 Además reportó que "93 personas resultaron heridas y están recibiendo atención médica" y, casi 12 horas después de los ataques, todavía había "personas atrapadas bajo los escombros", por lo que las brigadas seguían trabajando en las tareas de búsqueda y rescate.

"Rusia jamás cesará por sí sola. Su objetivo es seguir matando y destruyendo vidas en Ucrania. Solo una fuerte presión sobre el agresor puede detener esto. Y agradezco a nuestros socios que están dispuestos a presionar a Rusia, ayudar a nuestro pueblo y hacer todo lo posible por restablecer una paz justa", afirmó el mandatario. "Rusia debe rendir cuentas por sus acciones, y debemos mantenernos enfocados en todo aquello que nos fortalece y nos permite derribar misiles rusos, neutralizar drones rusos y detener los ataques. Gracias a todos los que nos ayudan en todo el mundo", concluyó.