19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La AFA al rescate: pagó los sueldos de los jugadores de San Lorenzo y evitó la salida de su goleador

La casa madre del fútbol argentino se hizo cargo de la deuda que tenía la dirigencia del Ciclón con sus jugadores, y abonó los salarios de los meses de julio y agosto.

Por
A pesar del momento institucional

A pesar del momento institucional, San Lorenzo está en playoffs.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó oficialmente el auxilio económico al club San Lorenzo, a través de un giro de dinero a la institución de Boedo, para que le pague lo adeudado al delantero Alexis Cuello y a la mayoría del plantel profesional.

Di María quiere escapar ante la marca de Elías Báez, de San Lorenzo.
Te puede interesar:

San Lorenzo empató con Rosario Central en Arroyito y logró clasificar a los octavos de final

"En el día de la fecha, por instrucción del Presidente de AFA, Claudio Tapia, se transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto", expresó en un comunicado la casa madre del fútbol argentino.

Además, agregó: "En relación al futbolista Cuello, quien había intimado formalmente a la entidad, se le giró el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que quede en libertad de contratación por falta de pago lo que hubiese generado un perjuicio económico para la institución".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1991256929474150908&partner=&hide_thread=false

En la previa al gran encuentro frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, por los octavos de final del Torneo Clausura, la AFA salió al rescate del Ciclón en uno de sus peores momento económicos e institucionales. La crisis se agudizó tras la intimación de Cuello, quien corrió riesgo de declararse futbolista libre. Algo similar había ocurrido días atrás con el defensor Jhohan Romaña, otra de las figuras del once de Damián Ayude.

Cabe recordar, que tras el empate 1-1 con Rosario Central, el plantel de San Lorenzo emitió un comunicado donde, entre otras cuestiones, denunciaron que desde el mes de agosto que cobran sus sueldos y hasta remarcaron “la falta de agua caliente y de comida”.

alexis cuello
Alexis Cuello es el goleador de San Lorenzo, con 5 goles.

Alexis Cuello es el goleador de San Lorenzo, con 5 goles.

Queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada. Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, señalaron.

En tanto, en la cuestión política todavía se espera la reunión de Comisión Directiva para ratificar como presidente a Marcelo Moretti o generar la acefalía para luego hacer la Asamblea Extraordinaria y llamar a elecciones anticipadas con el nombramiento de una Comisión Transitoria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los jugadores aseguran que desde agosto no cobran sus sueldos, entre otras cuestiones.

Fuerte comunicado del plantel de San Lorenzo contra la dirigencia: "La situación actual es insostenible"

Sanma perdió 3-1 con Deportivo Merlo de local, el finde pasado.

Escándalo en el Ascenso: San Martín de Burzaco echó a casi todo el plantel por "falta de actitud"

Franco Mastantuono recordó su etapa en River.

La chicana de Franco Mastantuono a Boca: "River le ha ganado mucho últimamente"

Estos son los 15 futbolistas más caros del fútbol argentino

Estos son los 15 futbolistas más caros del fútbol argentino

Chiqui Tapia habló del arbitraje argentino.

Chiqui Tapia, en medio de la polémica: "No siempre la culpa es del árbitro cuando un equipo pierde"

Carlos Bilardo y Miguel Ángel Russo.

Revelan la dolorosa reacción de Carlos Bilardo al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

Rating Cero

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

La modelo detalló las prioridades que tiene su vida familiar en este momento.
play

El detalle que sorprendió a sus seguidores: Pampita explicó por qué gasta tanto en alquiler

Flor Vigna se desvinculó de la productora de Ulises Bueno por un productor

Flor Vigna apareció tras dejar la productora de Ulises Bueno: "Con él está todo bien"

Wanda anunció un incipiente romance en el reality de cocina .
play

Arde la cocina: Wanda Nara anunció que "ya está sucediendo" un romance en MasterChef Celebrity

En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.
play

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

últimas noticias

El choque en Flores quedó registrado desde las cámaras de la zona

Un camión fuera de control chocó cuatro autos y dejó a una mujer hospitalizada con lesiones graves

Hace 15 minutos
Sanma perdió 3-1 con Deportivo Merlo de local, el finde pasado.

Escándalo en el Ascenso: San Martín de Burzaco echó a casi todo el plantel por "falta de actitud"

Hace 59 minutos
play
Hinchas de Atlanta recibieron una dura sanción por la violenta pelea

Prohibieron el ingreso a la cancha a los hinchas de Atlanta que atacaron y robaron a otro de Chacarita

Hace 1 hora
Desde el ataque terrorista de Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023, Kavlin profundizó su compromiso con el sionismo. 

El periodista David Kavlin presentó el libro "Nos gritan judíos de mierda"

Hace 1 hora
Los investigadores hicieron un primer intento con éxito en cuatro enfermedades congénitas aparentemente muy diferentes.

Científicos estadounidenses presentaron una medicina experimental para curar cientos de enfermedades genéticas raras

Hace 1 hora