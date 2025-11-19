La AFA al rescate: pagó los sueldos de los jugadores de San Lorenzo y evitó la salida de su goleador

A pesar del momento institucional, San Lorenzo está en playoffs.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó oficialmente el auxilio económico al club San Lorenzo, a través de un giro de dinero a la institución de Boedo, para que le pague lo adeudado al delantero Alexis Cuello y a la mayoría del plantel profesional.
"En el día de la fecha, por instrucción del Presidente de AFA, Claudio Tapia, se transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto", expresó en un comunicado la casa madre del fútbol argentino.
Además, agregó: "En relación al futbolista Cuello, quien había intimado formalmente a la entidad, se le giró el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que quede en libertad de contratación por falta de pago lo que hubiese generado un perjuicio económico para la institución".
En la previa al gran encuentro frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, por los octavos de final del Torneo Clausura, la AFA salió al rescate del Ciclón en uno de sus peores momento económicos e institucionales. La crisis se agudizó tras la intimación de Cuello, quien corrió riesgo de declararse futbolista libre. Algo similar había ocurrido días atrás con el defensor Jhohan Romaña, otra de las figuras del once de Damián Ayude.
Cabe recordar, que tras el empate 1-1 con Rosario Central, el plantel de San Lorenzo emitió un comunicado donde, entre otras cuestiones, denunciaron que desde el mes de agosto que cobran sus sueldos y hasta remarcaron “la falta de agua caliente y de comida”.
“Queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada. Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, señalaron.
En tanto, en la cuestión política todavía se espera la reunión de Comisión Directiva para ratificar como presidente a Marcelo Moretti o generar la acefalía para luego hacer la Asamblea Extraordinaria y llamar a elecciones anticipadas con el nombramiento de una Comisión Transitoria.