La AFA al rescate: pagó los sueldos de los jugadores de San Lorenzo y evitó la salida de su goleador La casa madre del fútbol argentino se hizo cargo de la deuda que tenía la dirigencia del Ciclón con sus jugadores, y abonó los salarios de los meses de julio y agosto. Por







A pesar del momento institucional, San Lorenzo está en playoffs.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó oficialmente el auxilio económico al club San Lorenzo, a través de un giro de dinero a la institución de Boedo, para que le pague lo adeudado al delantero Alexis Cuello y a la mayoría del plantel profesional.

"En el día de la fecha, por instrucción del Presidente de AFA, Claudio Tapia, se transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto", expresó en un comunicado la casa madre del fútbol argentino.

Además, agregó: "En relación al futbolista Cuello, quien había intimado formalmente a la entidad, se le giró el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que quede en libertad de contratación por falta de pago lo que hubiese generado un perjuicio económico para la institución".

https://t.co/AbP7MHFK1G pic.twitter.com/nzI9eJIF3W — AFA (@afa) November 19, 2025 En la previa al gran encuentro frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, por los octavos de final del Torneo Clausura, la AFA salió al rescate del Ciclón en uno de sus peores momento económicos e institucionales. La crisis se agudizó tras la intimación de Cuello, quien corrió riesgo de declararse futbolista libre. Algo similar había ocurrido días atrás con el defensor Jhohan Romaña, otra de las figuras del once de Damián Ayude.

Cabe recordar, que tras el empate 1-1 con Rosario Central, el plantel de San Lorenzo emitió un comunicado donde, entre otras cuestiones, denunciaron que desde el mes de agosto que cobran sus sueldos y hasta remarcaron “la falta de agua caliente y de comida”.