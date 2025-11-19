19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Advierten que Donald Trump le autorizó a la CIA un plan de acciones encubiertas en Venezuela

El presidente estadounidense aún no aprobó operaciones militares en territorio venezolano, pero sí acciones de sabotaje para desestabilizar a Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, Washington reabrió un canal de negociaciones con Caracas.

Por
El martes pasado

El martes pasado, los Marines de Estados Unidos realizaron ejercicios de tiro en el Mar Caribe, a pocos kilómetros de las costas venezolanas.

El presidente estadounidense Donald Trump le autorizó a la CIA, la agencia de inteligencia de este país, a realizar un plan de acciones encubiertas en territorio venezolano que podrían allanar el camino hacia una campaña militar más amplia. Así lo aseguró un informe publicado por el New York Times el martes por la noche.

Nicolás Maduro ejerce la presidencia de Venezuela desde marzo de 2013, cuando murió Hugo Chávez.
Te puede interesar:

Estados Unidos rechazó una oferta de Nicolás Maduro para dejar el poder en un plazo de dos años

Según el mencionado informe del medio norteamericano, al mismo tiempo la Casa Blanca reabrió un canal de comunicación con Caracas que se habían cerrado el mes pasado. Esto ya lo había adelantado el mismo Trump el pasado domingo, cuando dijo que "podría estar negociando" con el régimen de Nicolás Maduro.

Para el medio neoyorquino no está claro cuáles son esas acciones que Trump le dio el visto bueno a la CIA ni cuándo se llevarían adelante. Hasta el momento, el presidente norteamericano no autorizó el despliegue de tropas sobre Venezuela, por lo que la segunda fase de la campaña militar contra las bandas del crimen organizado que lideraría Maduro, según Washington, serían actos de sabotaje psicológico, cibernético o informativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/1990902844707467710&partner=&hide_thread=false

A inicios de septiembre, la Casa Blanca lanzó una campaña militar contra las bandas del crimen organizado que envían drogas a Estados Unidos desde las costas colombianas y venezolanas; estas últimas en mayor medida, ya que, para la administración de Trump, Maduro sería el lider del cartel de los Soles. Desde ese entonces, Washington ya ordenó 21 ejecuciones extrajudiciales contra lanchas que transportarían los estupefacientes, aunque en ningún momento se aportaron pruebas al respecto ni la identidad de sus tripulantes. En total, unas 83 fueron asesinadas en los últimos dos meses y medio.

En este contexto, Estados Unidos envió al Mar Caribe al Gerald R. Ford, el portaaviones con capacidad nuclear más poderoso de su flota y con cuatro mil soldados a bordo que se sumaron a otros seis mil que ya se encontraban cerca de las costas venezolanas en una veintena de embarcaciones de guerra. Además, el pasado martes, los Marines norteamericanos presentes en la zona realizaron ejercicios de fuego.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca abrió un canal de negociaciones indirectas con el régimen chavista, en un indicio de que el enfrentamiento entre ambos países aún podría tener una salida diplomática. El propio Trump dijo el domingo pasado que “Podríamos mantener algunas conversaciones con Maduro, y veremos cómo acaba eso”.

Por su parte, Maduro dio a entender que estaría dispuesto a ofrecerles a las empresas estadounidenses acceso al petróleo venezolano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La minoría hispana es considerada un electorado clave en Estados Unidos.

Más de un tercio de los latinos que votaron por Donald Trump dicen estar decepcionados o arrepentidos

Los Marines de Estados Unidos hicieron ejercicios de fuego real en el Mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela.

Los Marines de Estados Unidos empezaron a realizar ejercicios militares cerca de las costas de Venezuela

Los archivos de Jeffrey Epstein complicarían a empresarios, políticos e instituciones financieras. Entre ellos, el presidente Donald Trump.

Trump, más complicado: el Senado estadounidense dio luz verde a la desclasificación de los archivos de Epstein

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

Maduro dio un mensaje en inglés para Trump.

"Yes peace, war no": el mensaje en inglés de Maduro a Trump

Hamás rechazó desarmarse y aceptar una administración extranjera en la Franja de Gaza.

Hamas rechazo deponer las armas sin la constitución de un Estado palestino

Rating Cero

Wanda anunció un incipiente romance en el reality de cocina .
play

Arde la cocina: Wanda Nara anunció que "ya está sucediendo" un romance en MasterChef Celebrity

En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.
play

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

Pequeños secretos se convirtió en la más vista del ranking de Netflix Argentina y volvió a poner en agenda el thriller policial clásico. 
play

Pequeños secretos es la película del momento en Netflix: de qué se trata el thriller de Rami Malek y Denzel Washington

El mediático fue una gran influencia para su hermana tras superar el grave accidente en moto.
play

El emotivo mensaje de Camilota a Thiago Medina, tras su recuperación: "Gracias a vos..."

Las cantantes volvieron a verse después del delicado episodio que las distanció.

Cómo fue el encuentro de Lourdes Fernández y Lissa Vera, tras la denuncia: todos los detalles

últimas noticias

Chiqui Tapia habló del arbitraje argentino.

Chiqui Tapia, en medio de la polémica: "No siempre la culpa es del árbitro cuando un equipo pierde"

Hace 9 minutos
La Universidad de Oxford realizó una investigación sobre los besos.

El sorprendente dato de una investigación científica sobre el primer beso

Hace 18 minutos
El fenómeno es especialmente notable entre la Generación Z.

Solteros europeos consideran buscar pareja para poder acceder a una vivienda

Hace 35 minutos
play

De la Villa 31 a la UBA: la historia de César Sanabria, el arquitecto que reivindica el valor de la educación

Hace 51 minutos
Roblox es una de las plataformas de videojuegos más grandes del planeta.

Roblox endurece sus reglas: cómo será la verificación de edad obligatoria para usar el chat

Hace 59 minutos