Más de un tercio de los latinos que votaron por Donald Trump dicen estar decepcionados o arrepentidos

Una encuesta reveló el creciente desencanto con el presidente republicano entre la minoría hispana, considerada un electorado clave en Estados Unidos, a un año de las elecciones que lo devolvieron a la Casa Blanca.

La minoría hispana es considerada un electorado clave en Estados Unidos.

El 36% de los votantes latinos que apoyaron al presidente Donald Trump en las elecciones de 2024 expresan ahora arrepentimiento o decepción , según una nueva encuesta realizada por Global Strategy Group (GSG) y la organización Somos Votantes. El sondeo, difundido este miércoles por la agencia EFE, revela un creciente desencanto entre la minoría hispana, considerada un electorado clave en Estados Unidos.

La desaprobación general del mandatario entre los hispanos alcanzó el 63% en noviembre , un aumento de tres puntos porcentuales respecto a la medición de septiembre y nueve puntos más que el 54% registrado en febrero de este año. En paralelo, la tasa de aprobación cayó al 35% , dos puntos porcentuales menos que en septiembre y ocho menos que en febrero.

El estudio de opinión estuvo basado en 800 entrevistas digitales a nivel nacional entre el 4 y el 12 de noviembre, con un margen de error del 3,5% y un nivel de confianza del 95%.

Al contemplar solo la economía, el 64% de los latinos desaprueba a Trump. Asimismo, casi siete de cada 10 hispanos, el 69%, afirma que los aranceles "están provocando un aumento en el precio de los productos que compran" , y una proporción similar, el 68%, evalúa de forma negativa la economía estadounidense.

"Más de uno de cada tres votantes latinos que votaron por Trump ahora dicen estar decepcionados o arrepentidos de su decisión. Eso es lo que sienten los votantes en cada cajero del supermercado, en cada gasolinera, cada mes cuando llega el momento de pagar las facturas", comentó Melissa Morales, presidenta de Somos Votantes.

La encuesta también reveló que el 45% de los hispanos culpa a los republicanos de sus dificultades económicas, frente al 24% que responsabiliza a los demócratas.

Más de la mitad de los latinos cree que la inflación y costo de vida deben ser la prioridad

El 51% considera que la inflación y el costo de vida deben ser prioridad del presidente y el Congreso, pero solo el 14% piensa que Trump y los republicanos están enfocándose en eso.

"Los votantes latinos saben quién está en el poder y responsabilizan a Trump y a los republicanos de sus dificultades económicas", comentó Rosa Mendoza, vicepresidenta de Global Strategy Group.

La encuesta refleja la atención política que despertaron los votantes latinos en Estados Unidos, donde el 48% de ellos votó por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 frente al 51% que sufragó por la demócrata Kamala Harris, según el Pew Research Center.

Las elecciones locales del 4 de noviembre pasado muestran un cambio de tendencia entre electores hispanos, pues más de dos tercios de ellos apoyaron a las candidatas demócratas para gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y Nueva Jersey, Mikie Sherrill, según datos del grupo Latino Victory Fund.