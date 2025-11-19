Archivos de Jeffrey Epstein: la Universidad de Harvard investigará a uno de sus expresidentes por ser mencionado

Se trata de Larry Summers, quien había confirmado el alejamiento de sus labores. "La Universidad está llevando a cabo una revisión de la información relativa a personas de Harvard", expresó el vocero de la institución, Jonathan Swain.

La Universidad de Harvard investigará a su expresidente Larry Summers luego de que fuera mencionado en los documentos del caso Jeffrey Epstein , el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores de edad .

Según consignó la agencia Reuters, el vocero de Harvard, Jonathan Swain , confirmó en un correo electrónico que la universidad comenzó a examinar la información relacionada con los integrantes de la institución: "La Universidad está llevando a cabo una revisión de la información relativa a personas de Harvard incluidas en los documentos de Jeffrey Epstein recientemente publicados para evaluar qué acciones pueden estar justificadas".

En tanto, el diario Harvard Crimson, realizado por alumnos del establecimiento privado estadounidense, se refirió a los archivos relacionados con Epstein y nombró expresamente a Summers, quien expuso que se alejó de sus labores públicas luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , le pidiera al Departamento de Justicia investigar sus vínculos y de diferentes demócratas.

Epstein había sido condenado en 2008 por prostitución de menores de edad. A partir de su suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019, se conocieron los nombres de políticos, empresarios y celebridades, que estarían implicados en una red internacional de tráfico sexual de menores. Se presentaron nuevos cargos en su contra, en los que se le acusó de haber liderado una red de tráfico de menores.

La organización operaba reclutaba adolescentes de contextos marginales para un supuesto trabajo como "masajistas" y cuyas tareas estaban muy bien pagas. Luego, eran sometidas en las distintas mansiones que tenía el abusador sexual desde Palm Beach hasta la isla privada en el Caribe , Little Saint James. conocida como la "isla de la pedofilia".

Donald Trump, más complicado: el Senado estadounidense dio luz verde a la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein

El Senado de los Estados Unidos acordó por unanimidad este martes aprobar el proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a desclasificar y hacer públicos los documentos del de Jeffrey Epstein, el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019, y que comprometen al presidente norteamericano Donald Trump.

El acompañamiento de la Cámara Alta sucedió horas después de que la Cámara de Representantes diera luz verde a la iniciativa de la llamada Ley de Transparencia con los Papeles de Epstein, con la totalidad de los legisladores, con la excepción de Clay Higgins, republicano de Luisiana.

Durante la sesión de este miércoles, el Senado acordó por unanimidad aprobar la desclasificación de los archivos del caso Epstein de manera automática, una vez que el documento parlamentario llegue desde la Cámara de Representantes.

“El Senado ya ha aprobado el proyecto de ley de Epstein — tan pronto como llegue desde la Cámara”, informó Chuck Schumer, lider de la minoría demócrata en el Senado.

Ahora, para que la ley finalmente sea promulgada y el Departamento de Justicia se encuentre obligado a publicar los documentos clasificados de Epstein, solamente falta la firma del presidente Donald Trump. En los últimos meses, el mandatario se había negado al avance de este proyecto parlamentario y hasta desacreditó a los demócratas que lo llevaban adelante. Pero en un cambio radical de su postura, el domingo pasado le instó a los legisladores republicanos a que acompañaran la iniciativa.

En caso de que finalmente se desclasifiquen los veinte mil archivos del caso Epstein, se espera que se conozcan los nombres de empresarios, políticos y las pruebas de complicidad de instituciones financieras en la red de tráfico sexual de menores de edad que lideró el fallecido millonario, junto a su pareja Ghislaine Maxwell. Ella se encuentra cumpliendo una pena de prisión de veinte años.

Entre los personajes que estarían comprometidos en esta trama criminal, se encontraría el presidente Trump, ya que mantuvo una relación de amistad con Epstein por más de quince años.