Adolf Hitler ganó las elecciones presidenciales por quinta vez consecutiva en Namibia

El político, de 59 años, carga uno de los nombres más polémicos de la historia mundial y ganó los últimos comicios. En 2020 reunió un 85% de los votos, en una región de 5.000 habitantes. "De niño lo veía como un nombre totalmente normal", explicó.

Adolf Hitler Uunona ganó por quinta vez consecutiva las elecciones en Namibia. El político, de 59 años, comparte su nombre con una de las figuras de la Alemania nazi y se volvió viral en redes sociales. Desde 2004, es el líder elegido por la población para llevar adelante la toma de decisiones.

Este líder político marca con su presencia y se convirtió en una figura pública de la circunscripción del norte, con al menos 5 mil habitantes . Su nombre llamó la atención del mundo entero, una vez que se dieron a conocer los candidatos a las próximas elecciones.

Sin embargo, Adolf Hitler Uunona ganó y nuevamente fue reelecto para llevar adelante la región. En la elección pasada de 2020, consiguió consagrase con el 85% de los votos.

Desde 2004 su nombre se dio a conocer en medios locales como internacionales, principalmente en la región de Ompundja y es miembro de la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO).

El Adolf Hitler namibio contó que fue su padre quien eligió su nombre. "Probablemente ni siquiera entendía lo que representaba" , expresó. Uunona omite su segundo nombre en actos públicos y se presenta como Adolf, a secas. Sin embargo, aparece en documentos oficiales y boletas electorales.

"Era un nombre completamente normal para mí cuando era niño. No fue hasta que crecí que me di cuenta: este hombre quería subyugar al mundo entero", señaló, y, como si hiciera falta aclarar que compartir el nombre no implica tener las mismas ideas, se defendió: "¡No soy como él!", en referencia al líder nazi que sembró el terror en Europa entre 1933 y 1945.

Desde Euro News informaron que "si bien la Comisión Electoral de Namibia aún no ha publicado el recuento oficial de votos, Uunona ganó por un amplio margen, según varios informes

SWAPO, el partido de izquierda al que pertenece Uunona, domina la política namibia desde su independencia en 1990, cuando el país se separó de Sudáfrica. Previamente, había sido colonia alemana, por lo que nombres como Adolf y otras reminiscencias teutonas son comunes.