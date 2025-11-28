28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adolf Hitler ganó las elecciones presidenciales por quinta vez consecutiva en Namibia

El político, de 59 años, carga uno de los nombres más polémicos de la historia mundial y ganó los últimos comicios. En 2020 reunió un 85% de los votos, en una región de 5.000 habitantes. "De niño lo veía como un nombre totalmente normal", explicó.

Por
Hitler ganó por quinta vez consecutiva.

Hitler ganó por quinta vez consecutiva.

Adolf Hitler Uunona ganó por quinta vez consecutiva las elecciones en Namibia. El político, de 59 años, comparte su nombre con una de las figuras de la Alemania nazi y se volvió viral en redes sociales. Desde 2004, es el líder elegido por la población para llevar adelante la toma de decisiones.

Victoria y Anatole.
Te puede interesar:

Archivos del Plan Cóndor: el misterio de los niños abandonados en una plaza en Chile

Este líder político marca con su presencia y se convirtió en una figura pública de la circunscripción del norte, con al menos 5 mil habitantes. Su nombre llamó la atención del mundo entero, una vez que se dieron a conocer los candidatos a las próximas elecciones.

Sin embargo, Adolf Hitler Uunona ganó y nuevamente fue reelecto para llevar adelante la región. En la elección pasada de 2020, consiguió consagrase con el 85% de los votos.

Desde 2004 su nombre se dio a conocer en medios locales como internacionales, principalmente en la región de Ompundja y es miembro de la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO).

Adolf Hitler Uunona Namibia campaña 2025

El Adolf Hitler namibio contó que fue su padre quien eligió su nombre. "Probablemente ni siquiera entendía lo que representaba", expresó. Uunona omite su segundo nombre en actos públicos y se presenta como Adolf, a secas. Sin embargo, aparece en documentos oficiales y boletas electorales.

"Era un nombre completamente normal para mí cuando era niño. No fue hasta que crecí que me di cuenta: este hombre quería subyugar al mundo entero", señaló, y, como si hiciera falta aclarar que compartir el nombre no implica tener las mismas ideas, se defendió: "¡No soy como él!", en referencia al líder nazi que sembró el terror en Europa entre 1933 y 1945.

Desde Euro News informaron que "si bien la Comisión Electoral de Namibia aún no ha publicado el recuento oficial de votos, Uunona ganó por un amplio margen, según varios informes

SWAPO, el partido de izquierda al que pertenece Uunona, domina la política namibia desde su independencia en 1990, cuando el país se separó de Sudáfrica. Previamente, había sido colonia alemana, por lo que nombres como Adolf y otras reminiscencias teutonas son comunes.

Noticias relacionadas

El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje contundente. 

Trump anunció suspenderá la migración de los "países del tercer mundo" tras el tiroteo en la Casa Blanca

La miembro de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, fallecida hoy.

Murió la agente de la Guardia Nacional baleada en Washington: tenía solo 20 años

Las compañías afectadas son Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

Venezuela le revocó las concesiones a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos al país por el conflicto con Estados Unidos

Pedro Castillo en el banquillo de los acusados.

Perú: condenan a 11 años y medio de prisión al expresidente Pedro Castillo

Rahmanullah Lakanwal fue detenido.

Tiroteo en Washington: para el FBI, el sospechoso tenía vínculos con fuerzas estadounidenses en Afganistán

Putin condicionó un alto el fuego en Ucrania al retiro de tropas y a reconocer territorios anexados

Putin condicionó un alto el fuego en Ucrania: "Si no se van, lo haremos por la vía militar"

Rating Cero

Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.
play

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix
play

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix: de cuál se trata

Una mezcla de ciencia ficción y aventura que cumple su promesa: entretener sin vueltas y con mucha adrenalina.
play

Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: cuál es

Envidiosa tendrá cuarta temporada.

Griselda Siciliani confirmó la cuarta temporada de Envidiosa tras el éxito de la tercera

Ángel de Brito ventiló las intimidades.

Bomba en LAM: Ángel de Brito reveló el nombre de la angelita que iba "borracha"

últimas noticias

play
Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Hace 15 minutos
Las nuevas pautas marcan un proceso más descentralizado y con mayor presencia de talleres privados.

Cuáles son los últimos cambios que tuvo la VTV y qué debés saber si vas a hacer el trámite

Hace 18 minutos
Los especialistas señalan que esto ocurre porque los espectadores perciben a los más indefensos como seres que necesitan protección.

Por qué hay personas que sufren más por un perro que por una persona cuando ven una película

Hace 18 minutos
Este jugador fue clave en el Mundial de Francia 1998.

Pasó de hacer un gol en el Mundial y jugar con Maradona a alejarse hace 20 años del fútbol

Hace 18 minutos
La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Hace 20 minutos