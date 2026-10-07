8 de octubre de 2026 Inicio
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"Sigan luchando": el último mensaje de Maricarmen, la mujer desalojada de su casa en España

La anciana de 87 años estaba internada tras sufrir un dramático desalojo en el departamento madrileño donde vivió durante casi siete décadas. Desde el hospital, alentó a los activistas a no bajar los brazos.

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Se conocieron las últimas palabras de Maricarmen desde el hospital Gregorio Marañón.

Se conocieron las últimas palabras de Maricarmen desde el hospital Gregorio Marañón.

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Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada del departamento donde vivió toda su vida en Madrid y desató protestas de inquilinos en España, dejó un último mensaje antes de morir: "Sigan luchando".

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La anciana falleció este miércoles en Madrid, tras un grave deterioro de su salud. La noticia fue confirmada por el Sindicato de Inquilinas con un video donde se la ve desmejorada, hablando en el hospital Gregorio Marañón.

"Creo que todos me conocéis, y yo no os conozco a todos personalmente, pero sí conozco a toda la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo", se escucha en el video.

Desde su internación, lamentó no poder acompañar a los activistas en las movilizaciones: "Me gustaría estar aquí con vosotros, acompañaros en vuestra campaña y en vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro".

Sus palabras estaban dirigidas a los acampantes en la Puerta del Sol, en el centro madrileño: "Tened cuidado y seguid acampando, haced que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis", subrayó, y agregó sobre la problemática de los alquileres en el país europeo: "Ojalá que todo lo que está sucediendo llegue a su fin y que lo que estáis sufriendo ahora pueda ser corregido".

Quién era Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada que falleció en España

Maricarmen Abascal se hizo famosa en el mundo por luchar contra el desalojo de su departamento en Madrid, España. Su historia expuso la vulnerabilidad de miles de inquilinos mayores frente a los desalojos y motivó masivas manifestaciones en la ciudad española.

La anciana de 87 años, desalojada el 23 de septiembre y trasladada a un hospital de Madrid, falleció este miércoles 7 de octubre. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia y de lucha por el derecho a la vivienda que trascendió el país europeo y conmovió al mundo entero. El desalojo fue el detonante de protestas masivas: miles de personas se concentraron frente a su vivienda y luego en las calles de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más".

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