29 de septiembre de 2026 Inicio
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León XIV cuestionó el desalojo de Maricarmen en España y alertó por la crisis habitacional

El Papa cuestionó el sistema que permitió que una mujer de 87 años y con discapacidad fuera expulsada de su casa. El caso generó una masiva movilización en Madrid y un acampe en Puerta del Sol. Su abogada confirmó que podrá regresar a la vivienda.

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El Papa cuestionó el sistema que permitió que una mujer de 87 años y con discapacidad fuera expulsada de su casa. 

El Papa cuestionó el sistema que permitió que una mujer de 87 años y con discapacidad fuera expulsada de su casa. 

El papa León XIV se refirió al desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer discapacitada de 87 años que fue expulsada de la vivienda en la que residió durante más de 70 años en Madrid, y reclamó soluciones estructurales para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

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“Tenemos que buscar soluciones más justas para que no sucedan estos casos”, sostuvo el pontífice durante una rueda de prensa a bordo del avión papal. León XIV planteó que los vecinos, la comunidad, la parroquia, la diócesis o el Estado deberían intervenir para evitar que una persona mayor y con discapacidad termine siendo expulsada de su hogar.

“Muchas veces reaccionamos sólo al momento de emergencia, pero tenemos que ver en realidad cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar”, agregó. En ese sentido, pidió también exigir a los líderes políticos y a las autoridades que busquen respuestas frente a una problemática que, según señaló, “está aumentando evidentemente”.

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El caso de Maricarmen, el acampe y las medidas que analiza Sánchez

Maricarmen fue desalojada el 23 de septiembre de la vivienda ubicada en el barrio madrileño de Retiro, donde había vivido durante más de siete décadas. La mujer, que tiene reconocida una discapacidad del 50%, quedó sin una alternativa habitacional y debió ser trasladada a un hospital después del desalojo.

El caso provocó una fuerte reacción social y derivó en una masiva protesta en la Puerta del Sol, donde cientos de personas instalaron carpas para reclamar soluciones ante la crisis habitacional y mayores medidas de protección para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En las últimas horas, sin embargo, la abogada de Maricarmen confirmó que la mujer podrá volver a su casa. El acuerdo alcanzado con la empresa propietaria, con la mediación del Ayuntamiento de Madrid, contempla que regrese como inquilina, con un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos netos y un contrato de ocho años.

La resolución del caso particular no puso fin al reclamo en Puerta del Sol. Los manifestantes sostienen que la situación de Maricarmen expuso un problema más amplio y reclaman respuestas de las autoridades.

En paralelo, el gobierno de Pedro Sánchez pidió al Congreso la celebración este viernes de un pleno urgente en el que se convaliden o deroguen los dos decretos ley sobre vivienda que el Consejo de Ministros aprobó este martes en medio de la crisis habitacional que sufre el país.

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