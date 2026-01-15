15 de enero de 2026 Inicio
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la crisis en Irán

La sesión extraordinaria será a las 13 de Argentina y contará con un informe sobre la situación interna del país persa, en medio de represiones y protestas que dejaron miles de detenidos y fallecidos.

Por
Se reúne la ONU por la situación iraní

Se reúne la ONU por la situación iraní

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunirá en Nueva York con el fin de tratar la situación que atraviesa Irán con las protestas y represiones que dejaron miles de detenidos y fallecidos. El encuentro será a modo “informativo” sobre la situación en Irán a pedido de Estados Unidos.

Oficialmente trascendió que son 3.400 los muertos, pero advierten que podrían ser más.
Crisis en Irán: advierten que "la cifra de los asesinados en las calles es mucho mayor" a la informada

El encuentro de los 15 países miembros del Consejo está previsto para las 15 horario local (13 argentino) con el fin de poder tratar lo sucedido en Oriente Próximo. Esto se da en medio de las denuncias por las manifestaciones, advertencias por ejecuciones y tensiones entre Washington y Teherán.

La ONU reiteró que no dispone de elementos para comentar directamente las afirmaciones del gobierno iraní y el portavoz indicó que hay seguridad de que el gobierno reciba respuesta ante las preocupaciones planteadas por la comunidad.

ONU

Las protestas están marcadas por acusaciones contra el presidente Donald Trump, a quien señalan por “incitar abiertamente a la violencia y a la desestabilización” del país. El mandatario también fomentó las protestas con el fin de que tomen el control.

Al mismo tiempo, el régimen iraní cerró su espacio aéreo por cinco horas en medio de la tensión con Estados Unidos.

Según informó la agencia internacional Reuters, un funcionario norteamericano aseguró que “todas las señales indican que un ataque estadounidense es inminente”, a pesar de que el propio Trump había manifestado que la posición de Washington será "observar cómo es el proceso".

Ante el aumento de las tensiones en la región, Qatar informó que la base estadounidense de Al Udeid, la más importante en Oriente Medio, fue evacuada parcialmente. Se trató de una maniobra preventiva, después de lo sucedido en junio pasado.

Cuando a mediados del año pasado Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, Teherán respondió con misiles en la base militar norteamericana ubicada en Qatar.

La única excepción para este cierre del espacio aéreo iraní lo tienen aquellos vuelos internacionales que tengan como destino de origen o destino hacia Teherán y que cuenten con una autorización especial.

