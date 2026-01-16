16 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump formó una Junta de Paz para Gaza: sumó a Tony Blair y Marcos Rubio como integrantes

La Casa Blanca anunció la implementación de una Junta Ejecutiva Internacional que se encargará de supervisar las próximas fases del alto el fuego en la Franja. Varios miembros de la administración Trump y empresarios también fueron designados.

Tony Blair y Donald Trump en Egipto

Tony Blair y Donald Trump en Egipto, durante una cumbre de paz en Gaza celebrada en octubre pasado.

El presidente Donald Trump anunció la formación de la Junta de Paz, que se encargará de supervisar las próximas fases del alto el fuego en la Franja de Gaza y nombró al secretario de Estado, Marco Rubio, y al exprimer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores, junto a varios miembros del actual gabinete estadounidense y empresarios.



"La Junta de Paz desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los 20 puntos del plan presidencial, proporcionando supervisión estratégica, movilizando recursos internacionales y garantizando la rendición de cuentas a medida que Gaza transita del conflicto a la paz y al desarrollo", relató en un comunicado la Casa Blanca.

Según un comunicado oficial, Trump también incluyó en el consejo ejecutivo fundador -integrado por siete miembros- a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno y asesor Jared Kushner, al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, al director de Apollo Global Management, Marc Rowan, y a Roberto Gabriel, asesor cercano al mandatario.

Marco Rubio, Secretario de Estado de EEUU, es un hombre de confianza de Trump.

Cada uno de ellos supervisará "una cartera definida y crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, que incluye, entre otras, el desarrollo a la gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital".

El nuevo órgano creado por la Casa Blanca para supervisar la implementación del plan estadounidense para el enclave palestino viene acompañado del nombramiento del diplomático búlgaro Nickolay Mladenov como alto representante para Gaza. Mladenov fue ministro de Exteriores de Bulgaria y se desempeñó como coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.

En materia de seguridad, Jasper Jeffers, comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, encabezará la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), el contingente de la ONU que deberá garantizar la seguridad y la desmilitarización de Hamas en Gaza, tal como establece el plan impulsado por Trump.

La lista de integrantes que designó Trump para la Junta de Paz

El presidente Donald Trump formó una Junta Ejecutiva fundadora, compuesta por líderes con experiencia en diplomacia, desarrollo, infraestructura y estrategia económica. Los miembros designados son:

  • Marco Rubio — Secretario de Estado de Estados Unidos

  • Steve Witkoff - Enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente y empresario inmobiliario

  • Jared Kushner - Ex asesor senior de Donald Trump y yerno del expresidente de EE.UU

  • Tony Blair - Ex primer ministro del Reino Unido

  • Marc Rowan - CEO y cofundador de Apollo Global Management

  • Ajay Banga - Presidente del Banco Mundial

  • Roberto Gabriel - Empresario e inversor internacional vinculado a proyectos financieros y estratégicos

