La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

Uno de los primeros eliminados de la competencia reveló el destrato que se vive detrás de cámara y aseguró que Wanda Nara "elige quién se queda y quién se va".

No es la primera vez que un exparticipante de la competencia culinaria más importante de la televisión argentina habla de su mala experiencia en el certamen. Las sospechas sobre favoritismos, malestar detrás de cámaras y tensiones internas se reavivan tras las recientes declaraciones de uno de los primeros eliminados de MasterChef Celebrity. “Hay maltratos”, afirmó el ex competidor.

Jorge “Roña” Castro rompió el silencio al ser consultado sobre su participación en el ciclo y confesó que “en todo el reality hay favoritismos”. Como uno de los primeros participantes en ser eliminados de la competencia, apuntó directamente contra el jurado y los acusó de presunto trato desigual entre participantes. “Ni una sonrisa, nada. Algunos tienen más favoritismo que otros”, dijo dando a entender que él sintió destrato durante su paso por el programa.

Asimismo, el exboxeador también apuntó contra la conductora del programa, Wanda Nara, y aseguró que ella tiene gran influencia en la elección de los participantes que se salvan de la eliminación. “Para mí ya está el sobre adentro. Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va. Tiene más feeling con Maxi”, dijo en referencia a la relación de la conductora con el participante que es su exmarido y padre de sus hijos.

Roña Castro Locomotora MasterChef Celebrity

Sobre la salida del programa, Castro explicó que fue un alivio ser eliminado: “Era terrible estar ocho horas”, y agregó que el primer día llegó a grabar once horas de corrido. “Fui el primer eliminado, pero no quería estar más. Hay muchos que no tienen nada que hacer; yo tengo muchos compromisos”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la relación actual con le jurado del certamen y Wanda Nara, el exdeportista contó que le habían prometido ir a cocinar a sus comedores solidarios, algo que nunca sucedió: “Estoy esperando". Finalmente, Castro reveló que la producción le ofreció regresar en el repechaje, pero rechazó la propuesta: “Me ofrecieron volver, pero no quise entrar”, aclaró y sostuvo que su experiencia fue corta y poco feliz.

Las declaraciones del exparticipante se suman a las quejas de otras figuras que pasaron por el programa. Los periodistas Luis Ventura y Esteban Mirol también había manifestado incomodidades con el formato. Los testimonios alimentan el fuerte rumor que traspasa las pantallas sobre el trato que hay entre la producción, los jurados y los compañeros de certamen.

