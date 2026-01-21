Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme La mediática reveló detalles sobre su vínculo con el dirigente de Boca Juniors, en medio de la desmentida de Julieta Ortega sobre su acercamiento al presidente xeneize. + Seguir en







La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década. Redes sociales

Tras 10 años de silencio, la vedette Mónica Farro habló de su romance oculto con el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, que está en boca de todos por su supuesto romance con otra famosa, Julieta Ortega.

Mientras la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar negó su vínculo con el exfutbolista, de quien dijo "no tener ni idea", la modelo uruguaya dio detalles de su vínculo con el dirigente xeneize. "Fue hace tantos años, 2013 o 2014, yo no lo conté en su momento", contó.

"Yo soy muy sexual, él no era tanto, no era malo... me pasaba a buscar por mi casa, me traía flores, bombones, un copado", agregó la famosa en móvil con Puro Show, en El Trece.

Embed Mónica Farro recordó en #PuroShow su touch and go con Juan Román Riquelme: "Me traía flores y bombones".@puroshowok pic.twitter.com/j22FoMQtaD — eltrece (@eltreceoficial) January 21, 2026 Julieta Ortega negó conocer a Riquelme íntimamente La actriz Julieta Ortega aclaró que su relación con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, es la normal de la madre de un aficionado al club xeneize, y que nunca lo conoció en la intimidad. Además, aseguró que está cansada de recibir propuestas en una app de citas que no le parecen atractivas. "Viví mis 25 hasta los 30 buscando la idea del amor romántico tipo zanahoria", aseguró.