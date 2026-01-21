IR A
IR A

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

La mediática reveló detalles sobre su vínculo con el dirigente de Boca Juniors, en medio de la desmentida de Julieta Ortega sobre su acercamiento al presidente xeneize.

La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Redes sociales

Tras 10 años de silencio, la vedette Mónica Farro habló de su romance oculto con el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, que está en boca de todos por su supuesto romance con otra famosa, Julieta Ortega.

Los famosos mantienen una relación amistosa a pesar de sus parejas actuales.
Te puede interesar:

"Están más cerca que...": revelaron cuál es la situación entre Wanda Nara y L-Gante

Mientras la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar negó su vínculo con el exfutbolista, de quien dijo "no tener ni idea", la modelo uruguaya dio detalles de su vínculo con el dirigente xeneize. "Fue hace tantos años, 2013 o 2014, yo no lo conté en su momento", contó.

"Yo soy muy sexual, él no era tanto, no era malo... me pasaba a buscar por mi casa, me traía flores, bombones, un copado", agregó la famosa en móvil con Puro Show, en El Trece.

Embed

Julieta Ortega negó conocer a Riquelme íntimamente

La actriz Julieta Ortega aclaró que su relación con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, es la normal de la madre de un aficionado al club xeneize, y que nunca lo conoció en la intimidad. Además, aseguró que está cansada de recibir propuestas en una app de citas que no le parecen atractivas. "Viví mis 25 hasta los 30 buscando la idea del amor romántico tipo zanahoria", aseguró.

Agregó: "A mi edad ya no espero más que lo que tengo. Disfrutar de lo que tengo. Personalmente, estoy recontra en paz hace mucho tiempo", afirmó y subrayó: "Si el amor aparece, tiene que ser inevitable para que me enganche ahí de verdad".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El extremo llegó a jugar en la Primera División en la época de Diego Martínez.

Bomba en Boca: el pibe que nadie tenía en el radar y podría ser citado para el debut en el Torneo Apertura 2026

Ramiírez y Zunino, encargados de impartir justicia en los partidos de River y Boca.

Torneo Apertura 2026: designaron a los árbitros de la primera fecha

Marino Hinestroza no jugará en Boca.

Boca: Marino Hinestroza sorprendió a todos y habló por primera vez sobre su pase fallido

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel tras el triunfo ante Olimpia

Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel ante Olimpia: la frase de Úbeda que encendió las alarmas

Tomás Belmonte, autor del segundo gol de Boca.

Boca cerró la pretemporada con una alegría: derrotó 2-1 a Olimpia en San Nicolás

últimas noticias

Varias dotaciones de bomberos se hicieron presente en la sala de conferencias del Foro Económico Mundial de Davos.

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Javier Milei

Hace 36 minutos
El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

Hace 45 minutos
La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Hace 55 minutos
Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Hace 1 hora
play

Una joven acusada de viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: un error la delató

Hace 1 hora