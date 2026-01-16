16 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Vladimir Putin habló con Benjamin Netanyahu y el presidente de Irán para bajar la tensión en Medio Oriente

En medio de la crisis que atraviesa el régimen iraní, el mandatario ruso aseguró que van a "aumentar los esfuerzos políticos y diplomáticos destinados a garantizar la estabilidad y la seguridad en la región", durante una conversación con el primer ministro de Israel.

Por
Putin se involucró en el conflicto.

Putin se involucró en el conflicto.

REUTERS

En medio de las violentas protestas que se desataron en Irán, en las que murieron alrededor 3.900 ciudadanos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su par iraní para mediar en la región.

Donald Trump.
Te puede interesar:

Estados Unidos congeló el procesamiento de visas para 75 países, como Brasil, Colombia y Uruguay

Desde Israel advirtieron que están preparados para responder si es necesario, frente a las brutales protestas y represiones que ocurren en las calles de Irán desde finales del mes pasado. Esto llevó a que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, evalúe actuar e intervenir el territorio.

Durante el 2025, Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares iraníes, mientras que entre Irán e Israel se desató una guerra que duró cerca de 12 días.

protestas iran1 9-1-26
En varios de los videos viralizados en las redes sociales se puede ver la enorme violencia que se desató en esta nueva ola de protestas. Incluso, una persona utilizó un lanzallamas y prendió fuego a un agente motorizado de las fuerzas de seguridad.

En varios de los videos viralizados en las redes sociales se puede ver la enorme violencia que se desató en esta nueva ola de protestas. Incluso, una persona utilizó un lanzallamas y prendió fuego a un agente motorizado de las fuerzas de seguridad.

Frente a este panorama, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu sobre esta alarmante situación, y aseguró que va a "continuar sus esfuerzos de mediación y promover un diálogo constructivo con la participación de todos los estados interesados", para llevar estabilidad en Medio Oriente.

Desde Reuters informaron que "el Kremlin dijo que más tarde proporcionaría información sobre la llamada con Pezeshkian", por el momento no se sabe cuál fue la conversación entre Putin y el presidente de Irán.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para tratar la crisis en Irán

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunió este jueves en Nueva York con el fin de tratar la situación que atraviesa Irán con las protestas y represiones que dejaron miles de detenidos y fallecidos. El encuentro sucedió a modo “informativo” sobre la situación en Irán a pedido de Estados Unidos.

El encuentro de los 15 países miembros del Consejo estuvo previsto con el fin de poder tratar lo sucedido en Oriente Próximo, en medio de las denuncias por las manifestaciones, advertencias por ejecuciones y tensiones entre Washington y Teherán.

El representante permanente adjunto de Irán ante Naciones Unidas, Gholamhossein Darzi, afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que su país responderá con una acción "decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa.

protestas irán 9-1-26
La ONG Human Right Watch contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

La ONG Human Right Watch contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

"Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y legal en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU (que recoge el derecho a la legítima defensa)", aseguró Darzi.

Además, el representante iraní justificó las medidas policiales emprendidas por el Ejecutivo, rechazó las acusaciones vertidas contra su gobierno y culpó al Estado Islámico de las muertes de manifestantes. Según Darzi, las protestas comenzaron de forma pacífica, pero después fueron "secuestradas" por grupos armados organizados.

La ONU reiteró que no dispone de elementos para comentar directamente las afirmaciones del gobierno iraní y el portavoz indicó que hay seguridad de que el gobierno reciba respuesta ante las preocupaciones planteadas por la comunidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El 63% de las víctimas civiles en Ucrania, entre heridos y muertos, se produjeron en regiones cercanas al frente de batalla. 

Los bombardeos rusos en Ucrania causaron el mayor número de muertes civiles desde 2022

Donald Trump ante periodistas y empresarios petroleros.

Trump: "Les guste o no, vamos a hacer algo con Groenlandia"

Al igual que Nicolás Maduro, Estados Unidos acusó a Diosdado Cabello de narcotraficante y ofreció una recompensa u$s25 millones por su captura.

Estados Unidos le advirtió a Diosdado Cabello que podría ser detenido al igual que Nicolás Maduro

Rusia denunció una incautación ilegal tras la captura de un petrolero por parte de Estados Unidos

Rusia le respondió a Estados Unidos por la captura del petrolero y escala el conflicto

Trump cargó contra China y Rusia.

Trump apuntó de nuevo contra Rusia y China: "No le tienen nada de miedo a la OTAN sin EEUU"

El petrolero viajaba desde Irán a Venezuela.

Tensión mundial: fuerzas de EEUU incautaron un petrolero ruso

Rating Cero

Esquivel habló de cuando tuvo que atravesar por un diagnóstico que paralizó su carrera.

Laura Esquivel reveló como fue el duro diagnóstico que recibió cuando se quedó sin voz: ¿qué tenía?

¿Quién es la figura que renuncia a LAM?

Renuncia bomba en LAM: "Me voy a vivir a..."

El cantante atravesó este cambio en el marco de una visita a su dermatóloga.

La impresionante transformación de Maluma: sin barba es otra persona

Despertó fuertes discusiones en distintas audiencias alrededor del mundo.
play

Hoy en Netflix: es una serie tailandesa que generó un debate mundial intenso

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

La mediática volvió a ser tendencia en redes por su aspecto físico.

"Cuando a alguien le molesta...": Sol Pérez volvió a plantear la polémica sobre su físico con un video

últimas noticias

Putin se involucró en el conflicto.

Putin habló con Netanyahu y el presidente de Irán para bajar la tensión en Medio Oriente

Hace 10 minutos
El Banco Nación expandió su cartera de préstamos un 53% durante 2025

El Banco Nación expandió su cartera de préstamos un 53% durante 2025

Hace 22 minutos
Bastian sufrió múltiples traumatismos de cráneo.

Cómo sigue la salud de Bastian, el nene atropellado en Pinamar: qué dice el último parte médico

Hace 26 minutos
La Liga cambió el horario de dos partidos.

Atención Racing y San Lorenzo: la Liga Profesional confirmó el cambio de horario para sus partidos

Hace 36 minutos
El comunicado del artista.

Julio Iglesias respondió a las denuncias de sus exempleadas: "Son acusaciones absolutamente falsas"

Hace 42 minutos