Vladimir Putin habló con Benjamin Netanyahu y el presidente de Irán para bajar la tensión en Medio Oriente

En medio de la crisis que atraviesa el régimen iraní, el mandatario ruso aseguró que van a "aumentar los esfuerzos políticos y diplomáticos destinados a garantizar la estabilidad y la seguridad en la región", durante una conversación con el primer ministro de Israel.

En medio de las violentas protestas que se desataron en Irán , en las que murieron alrededor 3.900 ciudadanos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin , habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , y su par iraní para mediar en la región .

Desde Israel advirtieron que están preparados para responder si es necesario, frente a las brutales protestas y represiones que ocurren en las calles de Irán desde finales del mes pasado. Esto llevó a que Donald Trump , el presidente de los Estados Unidos, evalúe actuar e intervenir el territorio .

Durante el 2025, Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares iraníes, mientras que entre Irán e Israel se desató una guerra que duró cerca de 12 días.

Frente a este panorama, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu sobre esta alarmante situación, y aseguró que va a " continuar sus esfuerzos de mediación y promover un diálogo constructivo con la participación de todos los estados interesados" , para llevar estabilidad en Medio Oriente.

En varios de los videos viralizados en las redes sociales se puede ver la enorme violencia que se desató en esta nueva ola de protestas. Incluso, una persona utilizó un lanzallamas y prendió fuego a un agente motorizado de las fuerzas de seguridad.

Desde Reuters informaron que "el Kremlin dijo que más tarde proporcionaría información sobre la llamada con Pezeshkian", por el momento no se sabe cuál fue la conversación entre Putin y el presidente de Irán.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para tratar la crisis en Irán

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunió este jueves en Nueva York con el fin de tratar la situación que atraviesa Irán con las protestas y represiones que dejaron miles de detenidos y fallecidos. El encuentro sucedió a modo “informativo” sobre la situación en Irán a pedido de Estados Unidos.

El encuentro de los 15 países miembros del Consejo estuvo previsto con el fin de poder tratar lo sucedido en Oriente Próximo, en medio de las denuncias por las manifestaciones, advertencias por ejecuciones y tensiones entre Washington y Teherán.

El representante permanente adjunto de Irán ante Naciones Unidas, Gholamhossein Darzi, afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que su país responderá con una acción "decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa.

protestas irán 9-1-26 La ONG Human Right Watch contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

"Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y legal en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU (que recoge el derecho a la legítima defensa)", aseguró Darzi.

Además, el representante iraní justificó las medidas policiales emprendidas por el Ejecutivo, rechazó las acusaciones vertidas contra su gobierno y culpó al Estado Islámico de las muertes de manifestantes. Según Darzi, las protestas comenzaron de forma pacífica, pero después fueron "secuestradas" por grupos armados organizados.

La ONU reiteró que no dispone de elementos para comentar directamente las afirmaciones del gobierno iraní y el portavoz indicó que hay seguridad de que el gobierno reciba respuesta ante las preocupaciones planteadas por la comunidad.