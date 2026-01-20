Qué es la Fuerza Quds, declarada organización terrorista por el Gobierno en línea con Estados Unidos

El Ejecutivo formalizó la decisión anunciada la semana pasada, con la inclusión del grupo y los individuos relacionados en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El Gobierno acusó a la Fuerza Quds de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994.

El Gobierno dispuso la inscripción de la Fuerza Quds y de los individuos relacionados en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) , decisión que había sido anunciada el sábado por el Ejecutivo .

La medida se implementó a través de la Resolución Conjunta 1/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de sus titulares, Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno .

"Conforme surge de los informes de carácter reservado elaborados por las áreas competentes de los Ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que justifican la presente resolución conjunta, la organización terrorista Fuerza Quds representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional ", señala el texto.

En su comunicado del sábado, el Gobierno había referido que esta inclusión implica que " los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades".

Tras conocerse la noticia, el gobierno de Irán repudió la decisión de la Argentina de incorporar a la Fuerza Quds , unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, al listado de organizaciones terroristas . Desde Teherán calificaron la medida como contraria al derecho internacional y anticiparon que habrá una respuesta por parte del Estado iraní, en un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países.

El pronunciamiento fue realizado por el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, durante una conferencia de prensa. Allí sostuvo que resulta "inaceptable" considerar terrorista a una fuerza que forma parte de las estructuras oficiales de defensa de un país y advirtió que la decisión adoptada por la Casa Rosada tendrá consecuencias.

Qué es la Fuerza Quds, la organización declarada terrorista por el Gobierno

Según definió el Gobierno, "la Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países".

"La República Argentina fue victima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994. A partir de hoy, dicho grupo queda incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)", añadió.

"Cabe destacar que Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL. No obstante ello, el régimen iraní no solo no ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido, designándolo actualmente como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Dicho individuo ya se encuentra incluido en el RePET", expresa el comunicado.

Fueza Quds Se estima que el número de efectivos de la Fuerza Quds oscila entre los 7000 y los 10.000. Redes sociales

La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en Guerra asimétrica y operaciones de inteligencia militar. Es la responsable de llevar a cabo operaciones extraterritoriales. La Fuerza Quds apoya a actores estatales y milicias de diversos países (no estatales), como en Líbano a Hezbolá, Hamás y la Jihad islámica Palestina en Palestina, los hutíes de Yemen, y los milicianos chiíes en Irak, Siria y Afganistán.

Se estima que el número de efectivos oscila entre los 7000 y los 10.000. La Fuerza Quds reporta directamente al Líder Supremo de Irán, ayatolá Jamenei. Fue comandada por el general Qasem Soleimani hasta que fue asesinado en un ataque con drones de las fuerzas armadas de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, el 3 de enero de 2020. El Brigadier General Ismail Ghaani fue designado comandante de la Fuerza Quds el mismo día.