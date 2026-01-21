21 de enero de 2026 Inicio
Los ADRs argentinos subieron hasta un 10,1% en Wall Street tras el discurso de Javier Milei en Davos

El S&P Merval subió un 3,6% en pesos y en dólares superó las 2.000 unidades, mientras que el riesgo país se ubicó por debajo de los 570 puntos.

Los ADRs argentinos tuvieron una buena jornada en Wall Street.

Benjamin Netanyahu confirmó su participación en la Junta de la Paz de Donald Trump.
Trump presenta en Davos su Junta de la Paz, la "ONU paralela" que integrará Argentina

El índice S&P Merval alcanzó los 3.047.553,39 puntos y trepó un 3,6% en pesos, mientras que en dólares superó los 2.000 puntos y aumentó un 4,2%. En tanto, Edenor (11,5%) lideró las alzas en la bolsa porteña y luego se ubicaron Banco Macro (6,7%) y Grupo Supervielle (5,3%).

En tal sentido, entre los ADRs argentinos que integran Wall Street, encabezó Edenor (+10,1%) y después se situaron Banco Macro (+7,9%) y Grupo Financiero Galicia (+7,3%). También el riesgo país bajó ocho puntos hasta los 562, luego de que una gran cantidad de bonos en dólares registraran aumentos, especialmente entre los Globales.

javier milei foro de davos 2026
Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos.

Los movimientos en el mercado también se produjeron durante la jornada en la que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogiara las medidas económicas del Gobierno tras una reunión con el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. "Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", afirmó en X.

Por su parte, Caputo le agradeció a la titular del FMI y sostuvo la postura del Gobierno. "Thank you, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente", expresó. El cónclave se desarrolló mientras una delegación del FMI se prepara para visitar la Argentina en febrero debido a la segunda revisión del acuerdo y en la previa de un nuevo vencimiento de deuda por u$s824 millones en intereses.

El discurso de Javier Milei en Davos, con críticas al socialismo

El presidente Javier Milei brindó su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, ante los principales representantes del círculo rojo mundial, donde arremetió en duros términos contra el socialismo al destacar que "el capitalismo de libre empresa no solo es el más productivo, sino que es el único sistema justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”.

Además, hizo referencia a "los daños aberrantes que causó el socialismo en Venezuela". En este marco, abogó por volver a “inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que permitirán salvar a Occidente”.

Tras calificar como imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”, Milei destacó “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”.

A su vez, remarcó que “la defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral”, para luego sumar: “Sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”.

Milei enfocó su discurso en las críticas al socialismo.
