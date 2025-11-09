¿Sabías que hay un monumento a San Martín fuera de América? Está en una potencia mundial Una imponente escultura en una superpotencia de Asia honra al prócer argentino y simboliza la unión cultural entre dos países. Por







La escultura fue creada por Yuan Xikun, un referente del arte contemporáneo chino. Reddit

El monumento se inauguró el 27 de noviembre de 2014 en la capital de una potencia asiática.

La obra fue creada por el artista Yuan Xikun, reconocido escultor y ambientalista chino.

El proyecto surgió como un encargo diplomático del Gobierno argentino en 2013.

Una escultura gemela se encuentra en el Museo de las Américas de Washington DC. En el extremo norte de la llanura china se levanta un homenaje inesperado: un monumento dedicado a José de San Martín, el libertador de Argentina, Chile y Perú. La estatua se encuentra en Beijing y representa un símbolo de amistad entre América del Sur y Asia. Su inauguración tuvo lugar el 27 de noviembre de 2014, en un acto que reunió autoridades locales y representantes diplomáticos argentinos.

El proyecto fue impulsado por el Gobierno argentino como parte de una iniciativa cultural para fortalecer los lazos bilaterales con China. La obra fue confiada al escultor Yuan Xikun, artista visual de gran trayectoria, famoso por sus retratos de líderes internacionales y su compromiso con el arte ambientalista.

Xikun, nacido en 1944, se inspiró en el espíritu libertador del general para crear una pieza de gran presencia simbólica. Su interpretación busca reflejar la fuerza y la serenidad de San Martín, resaltando su rol como figura universal de independencia y justicia.

San Martin China El monumento a San Martín en Beijing simboliza la unión entre América y Asia. pdnet.cn Por qué hay un monumento a San Martín en China El encargo de la escultura surgió a finales de 2013, en el marco del intercambio cultural entre ambos países. La idea era rendir homenaje a una figura que representara los ideales de libertad y liderazgo, valores que San Martín encarna más allá de las fronteras latinoamericanas.

El monumento fue instalado en un parque de la capital china, en un entorno que combina arquitectura tradicional y espacios verdes. Su inauguración fue acompañada por una delegación argentina y funcionarios del gobierno asiático, quienes destacaron el gesto como un puente de unión entre continentes.