La OTAN activó un plan militar en el Ártico y Rusia advirtió: "Responderemos con las medidas adecuadas"

El objetivo es contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China en el Ártico. El país conducido por Vladimir Putin no tardó en responder.

Groenlandia

Groenlandia, la isla en la mira de Donald Trump.

Tras las amenazas del presidente Donald Trump a Groenlandia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) puso en marcha este miércoles el programa militar denominado Centinela Ártico, orientado a reforzar la presencia y la capacidad defensiva de la alianza en el extremo norte del planeta.

El plan funcionará como un marco de coordinación para distintos ejercicios nacionales ya previstos en la zona: Resistencia Ártica de Dinamarca y Respuesta Fría de Noruega. La supervisión estratégica recaerá en el comando aliado con sede en Norfolk, Virginia.

El objetivo declarado es contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China en el Ártico, región de alto valor geopolítico y ambiental. El Kremlin advirtió que adoptará medidas "técnico-militares" si Occidente incrementa su presencia en la Groenlandia.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó ante el Parlamento que cualquier capacidad militar que apunte hacia territorio ruso recibirá una respuesta proporcional. Según el funcionario, el reciente despliegue de pequeños contingentes europeos es consecuencia directa de las declaraciones de Trump sobre Groenlandia.

“Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares”, advirtió Lavrov en un discurso al Parlamento ruso.

Donald Trump indicó que Estados Unidos no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en enero que su país no pagará por Groenlandia sino que dispondrá de acceso irrestricto a la isla, tanto en el plano militar como estratégico. En una entrevista con Fox News, volvió a justificar el avance sobre el territorio ártico en términos de seguridad nacional e internacional.

Según el mandatario, Estados Unidos podrá instalar en el territorio todos los recursos que considere necesarios. “No vamos a pagar nada. Tendremos acceso total y la capacidad de desplegar lo que haga falta, insistió, al subrayar el valor geopolítico de la isla.

Trump agregó que la única inversión prevista sería la construcción de la denominada “Cúpula de Oro”, un proyecto defensivo que calificó como de gran escala y al que comparó con un “Israel multiplicado por cien”. A su entender, esa obra alcanzaría para garantizar el control y la protección del territorio.

