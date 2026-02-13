Steven Spielberg encabezó la colecta de u$s2 millones para James Van Der Beek

El inesperado fallecimiento del actor James Van Der Beek, a los 48 años, tiene a Steven Spielberg encabezando la colecta de u$s2 millones para la viuda del actor de cine.
El director de cine colaboró con 25.000 dólares para la campaña de recaudación GoFundMe para la viuda y los 6 hijos del actor que falleció a los 48 años, víctima del cáncer.
Ante la muerte del protagonista de Dawson's Creek dejó a su esposa, el director de de cine donó u$s25.000 a la campaña de recaudación GoFundMe, que será destinado a Kimberly y a sus 6 hijos.
La decisión del cineasta junto a su mujer, la actriz Kate Capshaw, aunque no son los únicos famosos que quieren ayudar a la familia del artista que padecía cáncer de colon.
Además del creador de películas como Parque Jurásico y La lista de Schindler, las otras celebridades que aportaron solidariamente son: Zoe Saldaña-Perego, la ctriz de Avatar, quien se comprometió con una donación mensual de 2.500 dólares, y Jon M. Chu, el director de Wicked que aportó 10.000 dólares a la causa.
Tras concluir su divorcio con Heather McComb, con quien estuvo casado entre 2003 y 2010, James se casó con Kimberly en 2010, con quien tuvo seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.
El actor James Van Der Beek, reconocido por su papel protagónico en la serie estadounidense Dawson's Creek, falleció el miércoles 11 de febrero a los 48 años de edad, a raíz de un cáncer colon. El famoso fue diagnosticado con la enfermedad en la segunda mitad de 2023, pero no reveló la noticia hasta noviembre de 2024.
Su familia confirmó la noticia con un comunicado en redes: "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana". En este sentido, aclararon que "enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia".