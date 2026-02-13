Steven Spielberg encabezó la colecta de u$s2 millones para James Van Der Beek El director de cine colaboró con 25.000 dólares para la campaña de recaudación GoFundMe para la viuda y los 6 hijos del actor que falleció a los 48 años, víctima del cáncer. + Seguir en







El actor fallecido dejó a su viuda y 6 hijos en la pobreza. Redes sociales

El inesperado fallecimiento del actor James Van Der Beek, a los 48 años, tiene a Steven Spielberg encabezando la colecta de u$s2 millones para la viuda del actor de cine.

Ante la muerte del protagonista de Dawson's Creek dejó a su esposa, el director de de cine donó u$s25.000 a la campaña de recaudación GoFundMe, que será destinado a Kimberly y a sus 6 hijos.

La decisión del cineasta junto a su mujer, la actriz Kate Capshaw, aunque no son los únicos famosos que quieren ayudar a la familia del artista que padecía cáncer de colon.

Además del creador de películas como Parque Jurásico y La lista de Schindler, las otras celebridades que aportaron solidariamente son: Zoe Saldaña-Perego, la ctriz de Avatar, quien se comprometió con una donación mensual de 2.500 dólares, y Jon M. Chu, el director de Wicked que aportó 10.000 dólares a la causa.

Tras concluir su divorcio con Heather McComb, con quien estuvo casado entre 2003 y 2010, James se casó con Kimberly en 2010, con quien tuvo seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.