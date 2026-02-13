Hoy en Netflix: tiene menos de 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una serie increíble La miniserie inspirada en un caso verídico se mantiene como una de las ficciones más atrapantes del catálogo de la plataforma. + Seguir en







La miniserie cuenta con solo siete episodios y se puede ver en formato maratón.

La serie norteamericana que hoy se destaca en Netflix por tener menos de 10 capítulos, estar basada en hechos reales y generar gran impacto entre los espectadores es “Vigilante”, un thriller de apenas 7 episodios que se puede ver en formato maratón.

Estrenada en la plataforma hace algunos años, la producción se mantuvo vigente gracias al boca en boca y a su historia inquietante, inspirada en un caso real ocurrido en Estados Unidos. Su formato corto y su tono de suspenso la convirtieron en una de las opciones más recomendadas dentro del catálogo.

Creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, la miniserie combina drama familiar, misterio y tensión psicológica, apoyándose en un elenco reconocido y una trama que mezcla ficción con elementos documentados.

vigilante-watcher.webp Naomi Watts y Bobby Cannavale encabezan el elenco principal. Netflix Netflix: sinopsis de Vigilante La historia sigue a la familia Brannock, que se muda a una casa soñada en los suburbios de Nueva Jersey con la idea de comenzar una nueva etapa. Sin embargo, la tranquilidad inicial se transforma rápidamente en una pesadilla.

A poco de instalarse, comienzan a recibir cartas anónimas firmadas por alguien que se hace llamar “El Vigilante”. En esos mensajes aparecen detalles íntimos de la vivienda y referencias inquietantes a la vida privada de los nuevos propietarios.

La situación se vuelve cada vez más tensa y la familia empieza a sospechar de vecinos y conocidos, mientras intenta descubrir quién está detrás de las amenazas. Tráiler de Vigilante Embed Reparto de Vigilante El elenco está encabezado por Naomi Watts y Bobby Cannavale, quienes interpretan a la pareja protagonista. Sus actuaciones sostienen el drama central y reflejan el desgaste emocional provocado por el acoso. El reparto se completa con nombres reconocidos como Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Terry Kinney y Michael Nouri, quienes aportan distintas capas de misterio a la historia.