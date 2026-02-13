IR A
Hoy en Netflix: tiene menos de 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una serie increíble

La miniserie inspirada en un caso verídico se mantiene como una de las ficciones más atrapantes del catálogo de la plataforma.

La miniserie cuenta con solo siete episodios y se puede ver en formato maratón.

La serie norteamericana que hoy se destaca en Netflix por tener menos de 10 capítulos, estar basada en hechos reales y generar gran impacto entre los espectadores es “Vigilante”, un thriller de apenas 7 episodios que se puede ver en formato maratón.

La producción de Netflix que te cuenta una parte del caso Epstein
Estrenada en la plataforma hace algunos años, la producción se mantuvo vigente gracias al boca en boca y a su historia inquietante, inspirada en un caso real ocurrido en Estados Unidos. Su formato corto y su tono de suspenso la convirtieron en una de las opciones más recomendadas dentro del catálogo.

Creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, la miniserie combina drama familiar, misterio y tensión psicológica, apoyándose en un elenco reconocido y una trama que mezcla ficción con elementos documentados.

vigilante-watcher.webp
Naomi Watts y Bobby Cannavale encabezan el elenco principal.

Netflix: sinopsis de Vigilante

La historia sigue a la familia Brannock, que se muda a una casa soñada en los suburbios de Nueva Jersey con la idea de comenzar una nueva etapa. Sin embargo, la tranquilidad inicial se transforma rápidamente en una pesadilla.

A poco de instalarse, comienzan a recibir cartas anónimas firmadas por alguien que se hace llamar “El Vigilante”. En esos mensajes aparecen detalles íntimos de la vivienda y referencias inquietantes a la vida privada de los nuevos propietarios.

La situación se vuelve cada vez más tensa y la familia empieza a sospechar de vecinos y conocidos, mientras intenta descubrir quién está detrás de las amenazas.

Tráiler de Vigilante

Reparto de Vigilante

El elenco está encabezado por Naomi Watts y Bobby Cannavale, quienes interpretan a la pareja protagonista. Sus actuaciones sostienen el drama central y reflejan el desgaste emocional provocado por el acoso. El reparto se completa con nombres reconocidos como Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Terry Kinney y Michael Nouri, quienes aportan distintas capas de misterio a la historia.

