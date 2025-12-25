Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni La iniciativa impulsada por la primera ministra quedó en suspenso tras revelarse que la empresa subastadora está bajo investigación judicial por presunto tráfico de piezas arqueológicas. Entre los objetos figuraba una estatuilla de Javier Milei con una motosierra. Por + Seguir en







Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

La primera ministra italiana Giorgia Meloni quedó envuelta en un escándalo luego de que se suspendiera la subasta de regalos oficiales que había autorizado, tras conocerse que la casa seleccionada para el remate está bajo investigación judicial. La firma Bertolami Fine Art, encargada de subastar unos 270 obsequios recibidos por la mandataria y por ex jefes de gobierno, es investigada por su presunta participación en una red de comercio ilegal de piezas arqueológicas.

La iniciativa apuntaba a recaudar cerca de 800.000 euros, fondos que el Gobierno italiano planeaba destinar a fundaciones solidarias. Sin embargo, antes del inicio de la subasta, la fiscalía confirmó que Bertolami Fine Art está siendo investigada por el supuesto saqueo y “blanqueo” de bienes arqueológicos a través del mercado legal del arte. Su fundador y propietario fue apartado de sus funciones, según informaron medios locales.

Desde la oficina de Meloni aseguraron que desconocían la existencia de la causa judicial al momento de contratar a la casa de subastas y señalaron que el expediente se encontraba bajo secreto. Tras la publicación del caso por el diario Il Fatto Quotidiano, el Ejecutivo resolvió cortar de manera inmediata todo vínculo con la empresa y suspender la iniciativa, que por ahora no tiene un destino definido.

La propuesta de subastar los regalos oficiales surgió luego de que en junio de 2025, durante un debate parlamentario, el diputado de Italia Viva Franceso Bonizafi cuestionara la cantidad de obsequios recibidos por la jefa de gobierno. El legislador presentó un listado de once páginas con regalos conservados en una sala del Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano.

Entre los objetos que iban a salir a remate figuraba una estatuilla del presidente Javier Milei sosteniendo una motosierra, obsequio entregado durante una reunión bilateral en Buenos Aires en noviembre de 2024.