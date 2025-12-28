Donald Trump calificó de "productiva" su charla con Putin antes de recibir a Zelenski en Mar-a-Lago El presidente de Estados Unidos mantuvo un contacto telefónico con el líder ruso en medio de la ofensiva sobre Kiev. Buscan establecer las bases de un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico. Por + Seguir en







Donald Trump y Vladimir Putin durante su último encuentro en Alaska.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin previo a su encuentro con Volodimir Zelenski en Mar-a-Lago. La cumbre busca establecer las bases de un acuerdo que finalice el conflicto bélico, integrando garantías de seguridad y convenios económicos estratégicos.

Trump calificó el diálogo con el líder ruso como “productivo y muy bueno” a través de sus redes sociales. “Acabo de tener una buena y muy productiva conversación telefónica con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión de hoy, a la 1:00 p.m., con el presidente Zelensky de Ucrania”, detalló el mandatario estadounidense.

El acercamiento diplomático coincide con una escalada de la ofensiva rusa en Kiev y Sloviansk, donde ataques con misiles y drones provocaron víctimas fatales y múltiples heridos. Este contexto de hostilidades presiona la agenda de las negociaciones territoriales y de seguridad que se discutirán en Florida.

Zelenski presentará en la residencia de Trump un borrador estratégico que, según adelantó, “contiene unos 20 puntos y está cerca de completarse”. Los ejes centrales del documento abordan la soberanía territorial y el cese de fuego bajo condiciones que Kiev considera indispensables para una paz duradera.

Garantías de seguridad y ofensiva diplomática internacional Washington propuso garantías de defensa comparables a las de los miembros de la OTAN, ante el veto recurrente del Kremlin a la adhesión formal de Ucrania. Este esquema busca blindar a Kiev frente a futuras agresiones sin cruzar la línea roja impuesta por Moscú sobre la expansión de la alianza transatlántica.