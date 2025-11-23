Ucrania y sus aliados se reúnen para debatir el plan de paz de Donald Trump

Representantes del gobierno de Volodimir Zelenski, delegaciones europeas y funcionarios estadounidenses se encuentran este domingo en Ginebra. Trump suavizó el ultimátum y dijo que el programa de 28 puntos no es su "oferta final" para Kiev.

Delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea se reúnen este domingo en Ginebra para debatir el plan de paz propuesto por Donald Trump, quien suavizó su ultimátum y, ante las reservas del gobierno de Volodimir Zelenski, aclaró que no se trata de su "oferta final" para Kiev.

Zelenski, ante el dilema del plan de paz con Rusia: "Ucrania se enfrenta a perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio clave"

La propuesta de 28 puntos que impulsa Estados Unidos causó alarma entre los ucranianos y sus aliados europeos, ya que cede a muchas de las demandas de Vladimir Putin. Entre sus puntos principales, plantea reconocer como rusos los territorios ocupados de Crimea, Donetsk y Luhansk, y limita el desarrollo militar de Ucrania.

Putin afirmó el viernes que este plan "podría formar la base de un acuerdo de paz final". En una declaración conjunta, líderes de Europa, Canadá y Japón señalaron que el documento contenía elementos "esenciales para una paz justa y duradera", pero advirtieron que "requeriría trabajo adicional".

Trump puso el jueves 27 de noviembre como fecha límite para que Ucrania acepte su propuesta. Sin embargo, consultado por periodistas acreditados en la Casa Blanca, este sábado señaló que el plan no es su "oferta final". "De una forma u otra tenemos que poner fin (a la guerra), así que estamos trabajando en ello", sostuvo.

La delegación ucraniana en Ginebra está encabezada por el jefe de gabinete de Zelenski, Andriy Yermak, quien informó este domingo en X que ya mantuvo "la primera reunión con los asesores de seguridad nacional de los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania: Jonathan Powell, Emmanuel Bonne y Günther Sauter".

Estaba previsto que el siguiente encuentro fuera con los representantes de Estados Unidos: el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Ejército, Dan Driscoll, y el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff. "Estamos en un clima muy constructivo. Seguimos trabajando juntos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania", aseguró Yermak.

Por su parte, Zelenski afirmó en X que la delegación ucraniana está "centrada en encontrar soluciones viables para poner fin a la guerra, restablecer la paz y garantizar una seguridad duradera" y ya ha "presentado breves informes sobre los resultados de sus primeras reuniones y conversaciones".

"Actualmente, se entiende que las propuestas estadounidenses podrían incluir varios elementos basados en las perspectivas ucranianas y cruciales para los intereses nacionales de Ucrania. Se sigue trabajando para que todos los elementos sean realmente eficaces para lograr el objetivo principal que nuestro pueblo anhela: poner fin definitivamente al derramamiento de sangre y a la guerra", concluyó.