Roma: se derrumbó una torre medieval cerca del Coliseo y hay un obrero grave La Torre dei Conti, construida en el siglo XIII, estaba bajo trabajos de restauración. Los bomberos rescataron a cuatro trabajadores, y uno de ellos fue internado en estado crítico.







Los bomberos rescataron a cuatro operarios de la Torre dei Conti de Roma. Vigili del Fuoco Roma

La Torre dei Conti, una histórica construcción medieval situada en el centro de Roma, cerca de los Foros Imperiales y del Coliseo, sufrió un derrumbe parcial este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración. Cuatro operarios fueron rescatados, uno de ellos en estado grave.

En el incidente, que se produjo en torno a las 11:20 (7:20 hora argentina), uno de los obreros fue gravemente herido y fue trasladado a un hospital de la capital italiana, mientras que los otros tres, ilesos, fueron auxiliados por los bomberos tras quedar bloqueados en los andamios de apoyo a la torre.

Tres equipos de bomberos, con dos escaleras mecánicas y unidades especiales, debieron trabajar para liberar a los operarios atrapados.

Derrumbe cerca del Coliseo romano: brigadas de emergencia buscan rescatar a un trabajador



Sumate por @C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/3uTC0RjXqa — C5N (@C5N) November 3, 2025 Qué es la Torre del Conti, el edificio medieval que se derrumbó en Roma La Torre del Conde (en italiano Torre dei Conti) se encuentra situada cerca del Coliseo y el Foro Romano y fue construida en 1216 por el Papa Inocencio III como residencia fortificada para su familia, los Conti di Segni (condes de Segni, de ahí su nombre actual). Es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.

En el pasado también se la conocía como Torre Maggiore debido a su tamaño, que originalmente alcanzaba los 50 o 60 metros de altura, en comparación con los 29 actuales.