Conmoción en Italia: un jugador del Inter atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas El arquero español Josep Martínez impactó a la víctima, de 81 años, mientras se dirigía al centro de entrenamiento del club. Creen que el hombre se descompensó, perdió el control y se cruzó delante del auto.







Martínez, de 27 años, es suplente en el club italiano. Redes sociales

El arquero español Josep Martínez Riera, compañero de Lautaro Martínez en el Inter de Milán, atropelló y mató a un jubilado en silla de ruedas mientras se dirigía al centro de entrenamiento del club en Appiano Gentile, en la localidad de Fenegrò, por lo que se abrió una investigación en su contra.

El incidente ocurrió a las 9:30 del martes, hora local, sobre la Via Bergamo, una autopista cercana a las instalaciones del Inter. Por causas que buscan establecerse, el futbolista de 27 años impactó con su vehículo a un anciano de 81 que se movía en una silla de ruedas y falleció en el acto.

Según informó La Repubblica, Martínez se quedó a asistir a la víctima y ambulancias, equipos de emergencia y hasta un helicóptero médico llegaron rápidamente al lugar. Sin embargo, los paramédicos no pudieron hacer nada y simplemente constataron que murió debido a la gravedad de las heridas.

Los Carabinieri abrieron una investigación para determinar las circunstancias del choque y establecer responsabilidades. Según las primeras reconstrucciones, el jubilado habría sufrido una descompensación o despiste que lo hizo invadir la autopista y cruzarse ante el auto de Martínez.

Medios locales señalaron que el arquero resultó ileso, pero se encontraba en estado de shock y profundamente conmocionado. Como parte de la investigación, deberá someterse de manera obligatoria a un análisis de sangre y un test de alcoholemia.

Tras conocerse la noticia, el Inter decidió cancelar la conferencia de prensa del entrenador Cristian Chivu que estaba pautada para esta tarde, en la previa del partido de este miércoles frente a la Fiorentina por la Serie A. Martínez, habitualmente suplente, jugó los últimos dos partidos como titular por la lesión del suizo Yann Sommer, pero quedaría desafectado del próximo encuentro.