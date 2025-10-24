24 de octubre de 2025 Inicio
Italia: afirman que más de 4 mil personas fueron abusadas sexualmente por sacerdotes en los últimos cinco años

Así lo aseguró un reciente informe elaborado por un grupo de contención a las víctimas. La gran mayoría de los casos se trataron de varones menores de edad.

Matteo Zuppi es el presidente es el Presidente de Conferencia Episcopal Italiana y fue el encargado de Francisco para investigar los abusos sexuales dentro de la Iglesia. 

La organización italiana Rete l'Abuso aseguró que, desde 2020, unas 4.395 personas fueron abusadas sexualmente por sacerdotes católicos en este país. Así lo aseguró este viernes el presidente de la asociación, Francesco Zanardi, quien hizo un recuento de los casos entre relatos de víctimas, fuentes judiciales y reportes en los medios de comunicación.

Las declaraciones de Zanardi sucedieron después de que la Iglesia Católica emitiera un informe, el pasado 16 de octubre, en el que la comisión de protección infantil del Vaticano sostuviera que tan solo 81 de las 226 diócesis italianas respondieran a un cuestionario sobre prácticas de protección a los menores de edad.

Rete l'Abuso afirmó haber documentado 1.250 casos sospechosos de abuso, algunos con múltiples víctimas, incluidos 1.106 presuntamente cometidos por sacerdotes y el resto atribuidos a monjas, profesores de religión, voluntarios laicos, educadores y miembros de scouts.

Además, un informe elaborado por esta organización de víctimas de abusos sexuales detalla que cuentan con un 4.626 casos sucedidos desde 2020, entre los que 4.395 fueron cometidos por sacerdotes. En total, 4.451 de los sobrevivientes fueron menores de edad y en su gran mayoría -4.108- se trataron de varones.

Entre las víctimas de abusos sexuales también se contabilizaron once discapacitados, cinco monjas y 156 adultos en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Según la asociación, de los 1.106 sacerdotes sospechosos de ser abusadores, solo 76 fueron sometidos a juicios eclesiásticos: 17 fueron suspendidos temporalmente, siete se trasladaron a otras parroquias y 18 fueron expulsados del sacerdocio o renunciaron al sacerdocio. Cinco de ellos se suicidaron.

