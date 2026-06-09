El día que Senegal conmocionó al mundo y derrotó a la Francia campeona: una historia que revive en el Mundial 2026

En su debut mundialista, Senegal sorprendió al planeta al derrotar 1-0 a la Francia campeona del mundo y de Europa en el partido inaugural de Corea-Japón 2002. Un batacazo que volverá a cobrar protagonismo cuando ambas selecciones se enfrenten otra vez en la cita mundialista de este año.

Con un gol de Papa Bouba Diop, los Leones de Teranga firmaron un batacazo que sacudió al planeta

El Mundial Corea-Japón del 2002 fue tan futurista como disruptivo. La primera cita mundialista del milenio fue distinta a todas las demás: estadios que parecían naves espaciales y equipos nuevos a quienes admirar. Allí apareció Senegal, quien hacía su estreno absoluto en la máxima competencia, y se convirtió en la primera nación africana en derrotar a los campeones vigentes de la Copa Mundial de la FIFA, tras sorprender a Francia por 1-0.

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Con un gol del fallecido Papa Bouba Diop, los Leones de Teranga firmaron un batacazo que sacudió al planeta y que volverá a cobrar protagonismo cuando ambas selecciones se enfrenten otra vez este año, el próximo martes 16 de junio, a partir de las 16, en el MetLife Stadium de Nueva York.

La historia de aquel partido excedió el resultado. Durante 90 minutos, Senegal pasó de ser un debutante desconocido para gran parte del mundo a convertirse en el protagonista de una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales. Era un encuentro que enfrentaba a una de las potencias más importantes del planeta con un país que registraba uno de los índices de pobreza más altos del mundo. Y el dato a tener en cuenta: Senegal había sido colonia francesa hasta 1960. Apenas habían transcurrido 42 años desde su independencia y los vínculos históricos, culturales y sociales entre ambas naciones seguían muy presentes. Por eso, para muchos senegaleses, aquella victoria representó mucho más que tres puntos.

Senegal llegaba al continente asiático con credenciales para ilusionarse. Meses antes había alcanzado la final de la Copa Africana de Naciones 2002, donde había caído ante Camerún por penales tras igualar sin goles. En la previa del Mundial, además, había dejado buenas sensaciones con triunfos sobre Bolivia (2-1) y Ecuador (1-0), aunque sufrió una derrota ajustada frente a Arabia Saudita (3-2).

Con una base integrada por futbolistas que se desempeñaban en la liga francesa, los Leones de Teranga arribaron a Corea-Japón en un gran momento: 21 de los 23 seleccionados de Senegal en el Mundial de 2002 jugaban en la liga de Francia. Únicamente los dos arqueros suplentes, Omar Diallo (OCK Khourigba de Marruecos) y Kalidou Cissokho (ASC Jeanne d’Arc de Senegal), y el delantero Pape Thiaw (FC Lausanne-Sport de Suiza) militaban en otras ligas. De todos modos, nadie imaginaba la magnitud de la sorpresa que estaba por producirse en el partido inaugural frente al vigente campeón del mundo.

el hadji diouf El Hadji Diouf, una de las figuras del Mundial 2002.

El viernes 31 de mayo de 2002 fue un día histórico. En la calurosa noche de Seúl, el equipo que dirigía el francés Bruno Metsu saltaba al Estadio Mundialista para dar el golpe. En aquel entonces, el partido inaugural de la Copa del Mundo no estaba reservado para el país anfitrión, como ocurre desde Alemania 2006, sino para el campeón defensor. Francia, que había conquistado su primera estrella en 1998, tenía el honor de abrir el torneo.

"Cuando nos enteramos de que jugaríamos contra Francia, yo no jugaba casi nunca, era el quinto arquero en el AS Mónaco. El entrenador era Didier Deschamps (campeón del mundo con Francia en 1998). Y me dijo: 'Espero que te olvides los guantes'", contó Tony Silva en el documental 2002: una odisea asiática, en el canal oficial FIFA+.

bouba diop El momento exacto en el que Bouba Diop hace historia.

Además, añadió: "Sentimos una alegría inmensa cuando logramos clasificar para la Copa del Mundo por primera vez. Estaba muy orgulloso de poder representar a mi país. No todos pueden decir que jugaron en el partido inaugural de un Mundial contra el campeón defensor. Teníamos muchísima presión. Emanuel Petit, Thierry Henry, Trezeguet, Barthez, Thuram. No sería fácil. Nadie esperaba que ganáramos. Cuando entramos a la cancha, dimos todo lo que teníamos".

Como se esperaba, Francia asumió el protagonismo desde el inicio y fue el dueño de la pelota. Sin embargo, Senegal respondió con velocidad, intensidad y ataques directos que expusieron las dudas defensivas del campeón del mundo. La primera gran ocasión fue para los galos, cuando David Trezeguet estrelló un remate en el poste a los 22 minutos. Pero la sorpresa llegó diez minutos después: El-Hadji Diouf desbordó por la izquierda, envió un centro al área y, tras una primera intervención de Fabien Barthez, Papa Bouba Diop aprovechó el rebote para marcar el único gol de la tarde y desatar una celebración que quedó grabada en la historia de los Mundiales.

Bouba Diop Francia Senegal Bouba Diop es considerado un héroe nacional en su país.

A partir de entonces, Senegal ejecutó a la perfección su plan de juego. Replegado y ordenado, resistió los intentos de una Francia cada vez más nerviosa y carente de ideas, mientras buscaba lastimar de contraataque. Ni siquiera en el complemento el campeón logró reaccionar. Thierry Henry desperdició una ocasión inmejorable y tanto los franceses como los africanos llegaron a golpear la madera en distintas acciones. El pitazo final confirmó uno de los mayores batacazos en la historia de las Copas del Mundo: el debutante Senegal derrotó 1-0 al vigente campeón y dejó atónito al planeta fútbol.

"Son recuerdos que jamás olvidaremos. Tras el pitazo final, hubo una explosión de alegría pura. Habíamos logrado algo enorme juntos. Teníamos un vínculo especial. Siempre estuvimos cerca para apoyarnos entre nosotros. No todos logran derrotar al campeón del mundo en el partido inaugural", confesó Silva, uno de los protagonistas de esa gesta. El país del oeste de África disfrutó de poner en jaque a la jerarquía del mundo del fútbol. Y fue tan así, que siguió haciéndolo: avanzó y logró ser el segundo cuartofinalista mundial en la historia del continente africano, luego de Camerún en 1990.

Bruno Metsu Senegal Bruno Metsu y su equipo, una Senegal que quedó en la historia.

El nivel que desplegó Senegal en el Mundial del 2002 fue tan sorpresivo que jugadores como el propio Fadiga (pasó al Inter de Italia), Bouba Diop (fue transferido del Grasshoppers de Suiza al Lens de Francia), Henri Camara (se fue del Sedan francés al Wolverhampton de la Premier League) o El Hadji Diouf (se sumó al Liverpool) continuaron sus carreras en las principales ligas de Europa.

El desastre de Francia: la lesión de Zidane y un Mundial 2002 para el olvido

En Francia reinaba la confianza antes del Mundial de Corea-Japón 2002. La selección llegaba como vigente campeona del mundo y de Europa, por lo que nadie dudaba de que sería una de las grandes candidatas al título. En el documental Les Yeux dans les Bleus 2, el capitán Marcel Desailly llegó a imaginar una final frente a Argentina, otro de los grandes aspirantes al título, que también quedó eliminado de manera prematura en tierras asiáticas.

Sin embargo, el panorama no era tan sólido como parecía. Luego de golear 4-0 a Portugal en un amistoso disputado en abril de 2001, el equipo comenzó a perder el nivel que lo había convertido en una potencia. Aunque conquistó la Copa Confederaciones de ese año, lo hizo con una formación muy diferente a la habitual. Desde entonces, el funcionamiento colectivo empezó a mostrar señales de desgaste.

zinedine zidane Zidane llegó al Mundial 2002 siendo el mejor futbolista del planeta. Matthias Hangst /Getty Images

Once días después de consagrarse como el mejor jugador del mundo en Glasgow, con una volea histórica que llevó al Real Madrid a conseguir la novena Champions League de su historia ante el Bayer Leverkusen, el 10 de la Selección de Francia, Zinedine Zidane, protagonizó una de las peores noticias para los galos de cara al Mundial 2002. El 26 de mayo en Suwon, cinco días antes del partido inaugural, el astro francés sufrió un desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda durante el partido amistoso de preparación contra Corea del Sur, donde el vigente campeón del mundo sufrió más de la cuenta para imponerse 3-2 sobre el conjunto asiático. Esta lesión lo obligó a pedir el cambio en el minuto 38 y le hizo perder los dos primeros partidos de Francia en el Mundial de 2002. Lo peor estaba por venir.

A su vez, el 2002 no fue el mejor para los dirigidos por Roger Lemerre. Había registrado una victoria, sin sobrarle nada, por 2-1 contra Rumanía, un empate 0-0 con Rusia y una derrota 2-1 a manos de Bélgica. Pese a ello, el plantel que arribaba a Seúl era uno de los mejores de los 32 países. La selección francesa incluía a los máximos goleadores de tres de las cinco grandes ligas europeas: David Trezeguet (Italia, 24 tantos), Thierry Henry (Inglaterra, 24) y Djibril Cissé (Francia, 22). Aún así, Francia quedó eliminada en fase de grupos sin haber marcado ni un solo gol en una de las mayores decepciones de la historia de los Mundiales.

zidane suplente senegal francia Zidane sufrió desde el banco la histórica derrota de Francia frente a Senegal en Seúl.

Sin Zidane, que se perdió los dos primeros encuentros por el desgarro sufrido días antes del debut, Francia comenzó la defensa de su corona con una inesperada derrota por 1-0 frente a Senegal, finalista de la Copa de África. Ante Uruguay, en el segundo partido, fue incapaz de marcar y empató sin goles. Ya en el último partido y con su figura como titular pero entre algodones, Francia tenía complicada la clasificación para octavos de final, pero no imposible. Se lo jugaba todo ante Dinamarca y volvió a decepcionar: 0-2 catastrófico. Al igual que le sucediera a Italia en 1950 y a Brasil en 1966, los campeones caían eliminados en la primera ronda. Tras el rotundo fracaso, Roger Lemerre fue despedido y Jacques Santini tomó el mando de la Selección francesa para proclamarla campeona de la Copa Confederaciones en 2003 en Saint Dennis.

El fracaso de Francia en 2002 dio origen a una de las tendencias más llamativas de la historia de los Mundiales: la caída temprana de los campeones defensores. Entre 2002 y 2018, solo un defensor, Brasil, pasó a octavos de final (2006, con la eliminación de Francia en cuartos, 1-0). Francia en 2002, Italia en 2010, España en 2014 y Alemania en 2018 sufrieron la maldición de los campeones. Después de consagrarse en Rusia 2018, los franceses burlaron el estigma en 2022 y llegaron a la final, donde perdieron contra Argentina (4-2 en la tanda de penales, tras un empate a 3-3 histórico).

España 2014 España quedó eliminada en primera ronda, en el Mundial de Brasil 2014, tras perder con Holanda y Chile. Matthias Hangst Getty Images

Los héroes de Senegal que ya no están: las historias de Bruno Metsu y Papa Bouba Diop

La historia del fútbol senegalés alcanzó su punto más alto a principios del nuevo milenio, guiada por figuras que dejaron una huella imborrable en el país africano. El recuerdo de ese equipo histórico se entrelaza con la nostalgia por aquellos líderes que ya han partido, como Bruno Metsu y Papa Bouba Diop.

Hubo funeral de Estado para Papa Bouba Diop, héroe de Corea-Japón 2002 tras anotar el gol del triunfo contra la Francia campeona de 1998 en el partido inaugural. A causa de una enfermedad degenerativa, falleció a sus 42 años y fue despedido por políticos y excompañeros.

Papa Bouba Diop En Dakar le hicieron un funeral de Estado a Papa Bouba Diop.

Tuvo una destacada trayectoria. Pasó por Lens de Francia, y por Fulham, Portsmouth, West Ham y Birmingham de Inglaterra. Todos esos clubes, incluso Gary Lineker, histórico goleador británico, despidieron a través de sus redes sociales al exvolante, quien se retiró de la actividad profesional en 2013 y debió batallar contra una dura enfermedad durante varios años.

"Un verdadero león nunca muere", fue la bandera que Edouard Mendy mostró en el Estadio de Khalifa mientras celebraba con sus compañeros la clasificación de Senegal a los octavos de final de la Copa Mundial del 2022. La frase, que hace alusión al apodo de Los Leones de Teranga, acompaña a la foto de Papa Bouba Diop.

papa bouba diop En pleno Mundial 2022 en Qatar, los jugadores de Senegal recordaron a Papa Bouba Diop: "Un verdadero león nunca muere".

Bruno Metsu, apodado el "León Blanco", fue el estratega francés que transformó a la selección de Senegal en una potencia africana. Tras una trayectoria como jugador en equipos como el Valenciennes, Lille y Nice, Metsu inició una exitosa carrera como entrenador que lo llevó desde las categorías inferiores de Francia hasta la escena internacional. Su legado más brillante se forjó en el año 2000, cuando asumió la dirección de los Leones de Teranga. Bajo su mando, Senegal alcanzó la final de la Copa Africana de Naciones (CAN) en 2002 y realizó una actuación histórica en el Mundial de Corea y Japón ese mismo año.

Tras su etapa africana, Metsu cosechó éxitos en el Golfo Pérsico, ganando la Champions League asiática con el Al Ayn y títulos de liga en Qatar. Su última etapa profesional fue en 2012, cuando sustituyó a Diego Armando Maradona en el Al Wasl de Dubai, cargo que tuvo que abandonar por motivos de salud. Finalmente, falleció en octubre de 2013 a los 59 años en su tierra natal, Dunkerque, tras una larga lucha contra el cáncer de colon. El DT se había enamorado de Senegal: se convirtió al Islam, formó una familia allí y creó un vínculo tan fuerte con el país que, cuando murió en 2013, su último deseo fue ser enterrado en Dakar. Un técnico francés… que terminó siendo un héroe senegalés.

bruno metsu El DT se había enamorado de Senegal: se convirtió al Islam, formó una familia allí y creó un vínculo tan fuerte con el país.

La síntesis de uno de los partidos más increíbles de la historia de los mundiales

Francia: Fabían Barthez; Lilian Thuram, Franck Lebouef, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu; Sylvain Wiltord, Emmanuel Petit, Patrick Vieira, Youri Djorkaeff; Thierry Henry, David Trezeguet. DT: Roger Lemerre

Senegal: Tony Silva; Ferdinand Coly, Papa Matick Diop, Lamine Diata, Omar Daf; Moussa Ndiaye, Aliou Cisse, Salif Diao, Papa Bouba Diop, Khalilou Fadifa; El Hadji Diouf. DT: Bruno Metsu.

Arriba; Lilian Thuram, Sylvain Wiltord, Marcel Desailly, Franck Lebouef, Patrick Vieira y Emmanuel Petit. Abajo; Fabían Barthez, David Trezeguet, Thierry Henry, Youri Djorkaeff y Bixente Lizarazu Arriba; Lilian Thuram, Sylvain Wiltord, Marcel Desailly, Franck Lebouef, Patrick Vieira y Emmanuel Petit. Abajo; Fabían Barthez, David Trezeguet, Thierry Henry, Youri Djorkaeff y Bixente Lizarazu.

Cambios: 59’ Christophe Dugarry X Djorkaeff (Francia), 80’ Dijbril Cissé X Wiltord (Francia)

Gol: Papa Bouba Diop a los 29’

Árbitro: Ali Bujsaim (Arabia Saudita)

Estadio: Seúl Sangam (Seúl, Corea del Sur)

Instancia: primer partido del Grupo A. Jugado el viernes 31 de mayo de 2002

Público: 64.677

Arriba; Ferdinand Coly, Khalilou Fadiga, Papa Bouba Diop, Pape Malick Diop, Lamine Diatta y Tony Silva. Abajo; Omar Daf, El Hadji Diouf Moussa N'Diaye, Salif Diao y Aliou Cissé Arriba; Ferdinand Coly, Khalilou Fadiga, Papa Bouba Diop, Pape Malick Diop, Lamine Diatta y Tony Silva. Abajo; Omar Daf, El Hadji Diouf Moussa N'Diaye, Salif Diao y Aliou Cissé.

Mirá el resumen de la histórica victoria de Senegal sobre Francia en el Mundial 2002