Donald Trump ordenó levantar el bloqueo al estrecho de Ormuz: "¡Que fluya el petróleo!"

Tras el anuncio de un acuerdo preliminar de paz entre EEUU e Irán, el presidente estadounidense solicitó que se levante el bloqueo naval para que el comercio petrolero vuelva a normalizarse tras casi cuatro meses de conflicto.

Donald Trump anunció este domingo el acuerdo con Irán y ordenó la urgente reapertura del estrecho Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval para que el comercio petrolero vuelva a normalizarse tras casi cuatro meses de conflicto. "¡Que fluya el petróleo! ", escribió el mandatario estadounidense en su cuenta oficial de X.

El Presidente republicano hizo oficial el anuncio en sus redes sociales y celebró el resultado de las negociaciones con el país de Medio Oriente. “El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!” , posteó y añadió una solicitud para recomponer el mercado del petróleo en el mundo: “Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz, buques del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán concluyeron con éxito y dieron lugar a un acuerdo de paz destinado a poner fin a meses de tensiones en Medio Oriente. Según su comunicado, ambas partes aceptaron detener las operaciones militares.

“ Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado ”, escribió. Según explicó el mandatario, el acuerdo significa que se van detener de inmediato y para siempre las operaciones militares, no solo en sus propios territorios, sino también en lugares donde había tensión, como el Líbano.

A su vez, Sharif agradeció el papel de Qatar como principal mediador en las negociaciones y destacó también las contribuciones de Arabia Saudita y Turquía. Además, señaló que, antes de la firma oficial del acuerdo, aún queda una fase preparatoria.

Posteo de Shehbaz Sharif

Esta semana, los países mediadores organizarán reuniones para definir los aspectos técnicos y operativos. Dichos encuentros servirán de base para la implementación del pacto. A su vez, el primer ministro subrayó que estas discusiones son clave para garantizar el éxito del proceso cuya firma oficial está prevista para el 19 de junio en Suiza.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Este domingo se llegó a un acuerdo de paz preliminar entre ambos países que establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares tras tres meses y medio de guerra en Medio Oriente. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, actuó como mediador y anunció que la firma oficial del memorando de entendimiento tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

Tanto el mandatario estadounidense, Donald Trump, como el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, confirmaron de manera simultánea el éxito de las negociaciones que congelan el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

Buques Estrecho de Ormuz

El pacto detiene los combates en múltiples regiones, un compromiso que incluye la paralización de las hostilidades en el frente de Líbano. De consolidarse los términos, el pacto pone fin a un conflicto bélico que dejó una estela de más de 7.000 muertos, desestabilizó la economía global y afectó el panorama político de la administración republicana de cara a las elecciones de noviembre.

Por su parte, el gobierno de Teherán ratificó que los equipos diplomáticos concluyeron la redacción del documento base. "El texto del memorando de entendimiento ya está ultimado", aseguró Gharibabadi a la agencia Tasnim. El texto establece una tregua inicial de 60 días con el objetivo de negociar las condiciones de un tratado de paz definitivo entre ambas potencias.