3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Río de Janeiro: según la Policía, el 95% de los muertos tenían vínculos con el Comando Vermelho

Tras el violento Operativo Contención, que terminó con decenas de cadáveres apilados en la calle por los vecinos, las autoridades estaduales aseguraron la existencia de una marcada relación entre las víctimas y el narcoterrorismo.

Por
Los cadáveres fueron alineados en la calle por los propios vecinos de las favelas de Río de Janeiro tras el violento operativo.

Los cadáveres fueron alineados en la calle por los propios vecinos de las favelas de Río de Janeiro tras el violento operativo.

X: @taliriapetrone
Río de Janeiro sufrió una masacre por el megaoperativo.
Te puede interesar:

Masacre en Brasil: los impactantes videos que difundió el gobierno de Río de Janeiro

La fuerza divulgó un informe con datos sobre 115 de los 117 civiles muertos reconocidos oficialmente, sin contar los cuatro agentes que fallecieron durante la acción. Según expresaron, de los 115 fallecidos que fueron identificados, "más del 95 %" tenían un "vínculo comprobado" con la organización criminal, mientras que las otras dos pruebas periciales dieron resultados "inconclusos".

Hasta el momento, la cifra de muertos no está clara y varía según la fuente. Según la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos, el balance de fallecidos llega a 132, pero el Gobierno regional solo ha confirmado 121 (117 civiles y cuatro agentes de seguridad).

Según la Policía, "por lo menos" 97 personas tenían antecedentes criminales "relevantes" y 59 eran buscados por órdenes judiciales de detención.

Embed - EL DOLOR de las FAMILIAS en RÍO DE JANEIRO

Otros 17, en tanto, no presentaban antecedentes criminales. Sin embargo, la Policía consideró que doce de ellos "demostraron indicios de participación" en el narcotráfico en sus redes sociales.

"Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos", según el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en el informe.

Además, el informe detalló que 62 de los fallecidos procedían de fuera del estado de Río de Janeiro, la mayoría oriundos de los estados de Pará (19), de Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9). El resto se divide entre Ceará, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santos, São Paulo y Distrito Federal. También reveló la presencia de líderes de grupos armados de al menos once estados del país vinculados al Comando Vermelho refugiados en Río de Janeiro.

La Justicia ordena conservar pruebas

La Corte Suprema de Brasil ordenó al Gobierno de Río de Janeiro la "preservación y documentación" de todas las pruebas materiales relacionadas con cruenta operación policial que dejó más de un centenar de muertos.

En una decisión dictada el domingo, el juez Alexandre de Moraes ordenó que la preservación total y la documentación de los elementos materiales, incluidos los peritajes y sus cadenas de custodia, se realice de forma "rigurosa e integral" para asegurar la transparencia y la investigación de los hechos por parte del Ministerio Público.

El pedido se enmarca en una sentencia previa de la Corte, en la que se dictaron una serie de nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.

El Supremo busca supervisar si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta escapada brasileña es un destino perfecto para vacacionar.

Este pueblo de Brasil combina playa con tranquilidad y es un destino poco conocido: dónde se encuentra

Altos niveles de adhesión a la masacre entre los cariocas.

Una encuesta dice que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba la megaoperación contra el Comando Vermelho

El operativo policial en Río dejó al menos 130 muertos y unos 80 detenidos.

El exjefe de la DEA en Argentina afirmó que el operativo en Río de Janeiro fue "un total fracaso"

play

Masacre en Río de Janeiro: 52% de los vecinos creen que la ciudad es más insegura tras el operativo

El armamento fue fabricado en diferentes países de Europa y Sudamérica, entre ellos Argentina, Venezuela, Perú, Bélgica, Rusia, Alemania y Brasil.

La policía de Río de Janeiro hizo un nuevo recuento de las armas incautadas: fueron 120 y costarían más de $ 3 mil millones

La joven de 28 años murió por una bala perdida. 

Estremecedor: una joven murió de un disparo en la cabeza al quedar en medio de un tiroteo en Río de Janeiro

Rating Cero

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

El resultado es un aroma moderno, juvenil y con un toque elegante.

Este es el perfume favorito de Dalma Maradona: cuánto sale

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

Franco Colapinto y Meri Deal estuvieron muy cerca en la noche posterior a la carrera.

¿Pareja confirmada? Con quién tendría una relación Franco Colapinto

La esperada segunda temporada de la serie Respira finalmente llegó a Netflix tras el éxito arrollador de su primera entrega. El drama médico español que conquistó a millones de espectadores vuelve con nuevos episodios cargados de tensión, conflictos éticos y dilemas personales.
play

8 episodios nuevos: Respira llegó a Netflix con una nueva temporada y ya es de lo más visto del momento

Guillermina Valdés tomó una contudente decisión con Lolo por el conflicto de Marcelo Tinelli.
play

La contundente decisión de Guillermina Valdés por el escándalo Tinelli: "Medidas de seguridad por Lolo"

últimas noticias

Javier Milei saludó uno por uno a su renovado Gabinete.

Video: el eufórico saludo de Javier Milei a su renovado Gabinete en la Casa Rosada

Hace 13 minutos
Ángel Cappa: una mirada crítica sobre la Argentina, la política y el fútbol

Ángel Cappa: "La mayor victoria del capitalismo es despolitizar a la gente y criminalizar el pensamiento"

Hace 15 minutos
El gobierno francés anunció que habrá una investigación judicial.

Francia amenaza con prohibir Shein por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

Hace 50 minutos
play
MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Hace 52 minutos
River cosechó su cuarta derrota consecutiva de local, la primera vez que ocurre en losúltimos 99 años.

La noticia de Gallardo que pone en el vilo a los hinchas de River, tras la dura derrota

Hace 58 minutos