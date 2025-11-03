3 de noviembre de 2025 Inicio
Piden someter a juicio político al gobernador de Río de Janeiro tras la masacre en las favelas

Cláudio Castro podría ser destituido por no respetar el estado de derecho democrático y la Constitución en el megaoperativo que se realizó la semana pasada, en el que murieron más de 130 personas.

Por
Cláudio Castro

Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.

X @claudiocastroRJ

La diputada de Río de Janeiro Renata Souza presentó este lunes un pedido de juicio político contra el gobernador Cláudio Castro por su responsabilidad en el Operativo Contención realizado el martes de la semana pasada en los complejos da Penha y do Alemão, dos favelas de la zona norte de la ciudad, en el que murieron más de 130 personas.

Río de Janeiro sufrió una masacre por el megaoperativo.
Masacre en Brasil: los impactantes videos que difundió el gobierno de Río de Janeiro

La iniciativa busca que Castro sea destituido por no respetar el estado de derecho democrático y la Constitución en el marco del megaoperativo anti-narco.

"¡DESTITUCIÓN YA! ¡Día histórico hoy en ALERJ: se presentó la solicitud de destitución contra el gobernador Cláudio Castro! Ya no puede seguir al frente del estado de Río de Janeiro. Nadie puede seguir viviendo con miedo e inseguridad en las calles. ¡Río quiere paz!", publicó Souza en la red social X.

Una encuesta dice que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba la megaoperación contra el Comando Vermelho

Una reciente encuesta realizada por la consultora AtlasIntel indica que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba la megaoperación que se llevó a cabo el martes contra el Comando Vermelho, en la que murieron más de 130 personas.

Se trata de un muestreo realizado por Internet sobre 1.527 habitantes de la ciudad de Río de Janeiro entre los días 29 y 30 de octubre, es decir, apenas unas horas después de la masacre que conmocionó a todo Brasil y Latinoamérica.

La misma encuesta señala que los cariocas, en general, también aprueban el megaoperativo anti-narco (62,2% a favor / 34,2% en contra / 3,6% no sabe).

Al 62,3% de los encuestados le pareció que el nivel de violencia empleado por las fuerzas de seguridad fue adecuado, mientras que el 34,4% lo consideró excesivo (3,3% respondió que no sabe). Al desglosar las respuestas de los vecinos de las favelas, el apoyo a la violencia policial aumenta: 89,5% lo vio adecuado y el 10,5% lo catalogó como excesivo.

Para el 51,7% de los encuestados, el número de muertos refleja la mejor forma de combatir el crimen, mientras que para el 37% se trata de un intento de conseguir rédito político. Para un 8,9% significa ambas cosas, mientras que el 2,4% respondió que no sabe.

Al ser consultados sobre si los muertos eran criminales o víctimas, el 65,1% de los encuestados los considera criminales, el 27,3% ambas cosas, el 3,6% cree que son víctimas y el 4,1% no sabe. Al posar la lupa sobre los habitantes de las favelas, el 88,8% cree que son criminales, el 9,3% ambas cosas, el 1,8% cree que son víctimas y el 0,2% no sabe.

