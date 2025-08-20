20 de agosto de 2025 Inicio
Revelaron por qué Estados Unidos pinta de negro el muro fronterizo con México

La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, resaltó que es una petición expresa del presidente Donald Trump para combatir la inmigración ilegal y reveló las razones de la medida.

El muro no es una estructura continua sino que tiene secciones de vallas, muros y barreras naturales. 

El muro que separa a Estados Unidos de México está siendo pintado de negro y según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, es para que sea "más caliente y difícil de escalar".

Te puede interesar:

La funcionaria de Donald Trump se refirió específicamente a un tramo de la construcción en el estado de Nuevo México: "Fue una petición expresa del presidente", aseguró.

"Entiende que, con las altas temperaturas que hay aquí, cuando se pinta algo de negro, se calienta aún más. Eso hará que sea más difícil para la gente escalarlo", detalló sobre el pedido del mandatario republicano.

Noem publicó en X: "Este muro es parte del cambio. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, tan caliente al tacto que los delincuentes extranjeros ilegales ni siquiera lo intentarán".

Desde la Patrulla Fronteriza, encargada de la seguridad de las fronteras de EE.UU., remarcaron que la pintura negra ayuda también a evitar que la construcción se oxide.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo a principios de agosto que un total de 300.000 inmigrantes indocumentados habían sido detenidos en el interior de Estados Unidos desde enero.

La construcción del muro entre Estados Unidos y México no comenzó en un solo momento, sino que fue un proceso gradual con diferentes etapas y ampliaciones. La primera fase significativa comenzó en 1994, durante la administración de Bill Clinton, como parte de la Operación Guardián para combatir la inmigración ilegal. La obra se intensificó y se convirtió en un componente clave de las promesas de campaña de Donald Trump en 2017.

