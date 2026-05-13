Accidente fatal en Villa Luro: una mujer chocó contra un árbol y murió La víctima, quien iba a bordo de un Nissan Tiida, no vio las señales de tránsito que indicaban el giro hacia Juan B. Justo, siguió derecho y metió el auto directamente en la plaza que se encuentra en el cruce de la avenida y Gaona. Por + Seguir en







El choque fue a la 4:30 de la madrugada.

Una mujer de 30 años, quien iba a bordo de un Nissan Tiia, no vio las señales de tránsito que indicaban que debía doblar desde avenida Gaona hacia Juan B. Justo y siguió de largo. Por lo que, terminó impactando contra un árbol y murió en el acto.

El hecho ocurrió cerca de las 04:30 de la madrugada y, según indicaron las primeras informaciones, la joven no vio las señales, pero no se sabe si fue porque estaba alcoholizada o si estaba dormida.

El impacto dejó el vehículo frente a un árbol con la parte trasera sobre las escalinatas del lugar. La mujer murió en el acto producto de que el golpe se dio justo en la parte del volante. Se notó que fue un error, pero no atinó a frenar porque no hay frenadas en el piso.

El personal de la Policía de la Ciudad y peritos trabajan en el sector y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó el deceso de la mujer.