Estados Unidos: Donald Trump pidió la renuncia de Lisa Cook, gobernadora de la FED

El presidente de ese país advirtió que la funcionaria debe dejar su cargo, luego de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda la acusara de un presunto fraude hipotecario.

Donald Trump y Lisa Cook.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que la gobernadora de la Reserva Federal (FED) Lisa Cook renuncie a su cargo, luego de que fuera acusada por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), William Pulte, de un presunto fraude hipotecario.

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las amenazas de EEUU.
Estados Unidos, "dispuesto a usar todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Pulte, quien además es un aliado de Trump, le pidió al Departamento de Justicia y envió una carta a la fiscal general Pam Bondi, en la que advirtió que Cook "falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo más favorables, lo que podría ser fraude hipotecario".

En tanto, en su cuenta de la red social Truth Social, el republicano marcó que la funcionaria de la Reserva Federal debería dimitir. "¡Cook debe renunciar, ya!", aseveró. La acusación contra la economista se sumó a los señalamientos de la administración de Trump por supuesto fraude hipotecario contra otros demócratas, como el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James.

Donald Trump
Por su parte, en diálogo con la cadena NBC, Pulte marcó que Cook tiene que dejar su cargo y apuntó contra la funcionaria: "Ella necesita explicarse, pero todo está ahí en blanco y negro. Creo que ella necesita renunciar rápidamente. No puede haber fraude hipotecario. Esto llegó a nuestro escritorio y es mi deber advertirlo".

La economista había sido postulada para la FED por Joe Biden y asumió en 2022. Luego, el expresidente estadounidense propuso que su mandato dure hasta 2038.

Donald Trump también había pedido la destitución del presidente de la FED

El presidente estadounidense, Donald Trump, también el 7 de mayo pidió la destitución del titular de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, a quien acusó de ser "demasiado lento" para bajar las tasas de interés y de presentar informes que son un "completo desastre".

El mandatario contrastó la actitud de la FED con la del Banco Central Europeo (BCE), que redujo las tasas de interés "por séptima vez". "Y sin embargo, Jerome Powell, de la FED, quien siempre llega demasiado tarde y se equivoca, emitió ayer un informe que fue otro, y típico, completo desastre", afirmó en Truth Social.

"Los precios del petróleo han bajado, los alimentos (¡incluso los huevos!) han bajado, y Estados Unidos se está enriqueciendo con aranceles. Jerome Powell debería haber bajado los tipos de interés, como el BCE, hace tiempo, pero sin duda debería bajarlos ahora. ¡El despido de Powell no puede esperar!", reclamó.

Reves para Milei, Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

Duro golpe para Milei, Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

Hace 17 minutos
play

Lola Berthet criticó al Gobierno por el ajuste en Discapacidad: "Nuestros hijos se están quedando sin sus terapias"

Hace 21 minutos
Hace 29 minutos
Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Hace 52 minutos
Estados Unidos: Donald Trump pidió la renuncia de Lisa Cook, gobernadora de la FED

Hace 1 hora