Se trata de Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, quien murió en un siniestro aéreo ocurrido en Boyacá, junto a otras cinco ocupantes en una avioneta privada. "Dios me dio tres señales", había expresado días atrás.

El cantaautor y compositor colombiano Yeison Jiménez , uno de los principales exponentes de la música popular del país, falleció junto a otras cinco personas en un accidente con una avioneta privada tras un fallido despegue en una zona rural del departamento de Boyacá.

Fue el mayor asesino en serie de la historia de Colombia con 200 víctimas pero no imaginarás su particularidad: cómo las elegía

El cantante, de 34 años, y los miembros de su equipo, así como el capitán de la avioneta, fallecieron en el lugar, confirmaron las autoridades locales. Los ocupantes de la aeronave, además del cantante, eran el capitán Hernando Torres y los miembros del equipo de Jiménez: Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

El artista de 34 años, oriundo del municipio de Manzanares, Caldas, había tenido una presentación en Boyacá y se dirigía en una avioneta privada a Medellín , para desplazarse a Marinilla, donde tenía una presentación esta noche. Sin embargo, el charter no levantó vuelo en el aeropuerto de Paipa, y terminó incinerada en la vereda Romita, zona rural del municipio.

Hasta el momento se desconocen las fallas que pudo haber presentado la avioneta que terminó con la vida del reconocido cantante de música popular, quien, además, era uno de los referentes del género.

Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendio en vuelo, en las ceecanías de Paipa pic.twitter.com/iFDCxzIu9M

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido: "La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento".

"Actualmente, el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro", continuó la información.

yeison jimenez Yeison Jiménez era uno de los artistas mas queridos en Colombia.

"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta y cuando él llegaba me decía: 'Uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné a su antojo'", había vaticinado Yeison Jiménez hace unos días en declaraciones a la prensa, en una premonición escalofriante.

Además, con un nudo en la garganta, añadió: "En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias y ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté".

Embed Así quedó la avioneta en la que iba Yeison Jiménez: el cantante murió en trágico accidente en Paipa, Boyacá https://t.co/1g4SE4sYWL pic.twitter.com/IRF9j2dLTN — EL HERALDO (@elheraldoco) January 10, 2026

Mirá la escalofriante premonición de Yeison Jiménez, días antes de su muerte