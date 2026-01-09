Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

9 de enero de 2026 Inicio
Durante su discurso, el sumo potífice habló sobre el "aumento de las tensiones en el mar Caribe" y pidió el "bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas". También se refirió a la crisis humanitaria que continúa sufriendo la Franja de Gaza a pesar de la tregua con Israel.

En el Aula de las Bendiciones, en el Vaticano, León XIV se dirigió a unos 420 diplomáticos, encabezados por George Poulides, embajador de Chipre y decano del Cuerpo Diplomático.

Durante su discurso habló sobre el "aumento de las tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana también es motivo de profunda preocupación". Ante esto, aseguró que "deseo renovar mi vehemente llamamiento para que se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas".

"Esto es especialmente válido para Venezuela, tras los recientes acontecimientos. Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia", sentenció.

Eso no es todo, sino que también aseguró que "la guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas".

En referencia al operativo militar y ataque que realizó Estados Unidos en Venezuela para poder arrestar al expresidente Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York, donde enfrentará la justicia. Sin embargo, esta decisión causó revuelo mundial, a favor y en contra de la decisión de Donald Trump, de entrar en territorio venezolano.

