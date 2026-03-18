18 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Venezuela le ganó a EEUU en el Clásico Mundial de baseball y Trump pidió anexar el país

El presidente norteamericano volvió a manifestar su deseo de que la nación caribeña se convierta en el 51° estado luego de la sorpresiva derrota por 3-2 en Miami.

Por
Trump habló sobre Venezuela campeón en bésibol.

Trump habló sobre Venezuela campeón en bésibol.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó una vez más su deseo de convertir a Venezuela en el estado 51 de EEUU luego de que se consagren campeones del Clásico Mundial de Béisbol. “Estado ya”, escribió en su red social Truth.

Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truht Social. 
Te puede interesar:

Trump, sobre el conflicto de Medio Oriente: "No necesitamos la ayuda de nadie"

La opinión del mandatario ya había aparecido las horas previas cuando se confirmó que Venezuela disputaría la final ante Estados Unidos: “Lo están haciendo muy bien. ¡Están pasando muchas cosas buenas en Venezuela reciente! ¿Será por algún tipo de magia? Estado 51, ¿alguien conmigo?”.

Además, en las últimas horas expresó su reconocimiento a la dirigente venezolana Delcy Rodríguez en el sector petrolero al confirmar que “se están sacando millones, literalmente millones de barriles de petróleo”.

Donald Trump

La referencia a Venezuela como un hipotético “Estado 51” está vinculada a una estrategia discursiva que a una propuesta concreta de política exterior, utilizando incluso el contexto deportivo del Clásico Mundial de Béisbol para amplificar el impacto de su mensaje y generar repercusión tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Donald Trump, sobre el conflicto de Medio Oriente: "No necesitamos la ayuda de nadie"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este martes la falta de apoyo de los países miembros de la OTAN, como también la de Japón, Australia y Corea del Sur, en el conflicto de Medio Oriente. "No necesitamos la ayuda de nadie", aseguró en redes sociales donde recordó: "Nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad".

"La mayoría de nuestros aliados de la OTAN han informado a Estados Unidos que no desean involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en Oriente Medio, a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo con nuestras acciones y consideran que no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que Irán posea armas nucleares", expuso el republicano en un primer momento.

trump

Para luego señalar: "No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países".

Afortunadamente, afirmó Trump, "hemos diezmado el ejército iraní: su armada, su fuerza aérea, su sistema antiaéreo y de radar han desaparecido y, quizás lo más importante, sus líderes, en prácticamente todos los niveles, han desaparecido, para que nunca más nos amenacen a nosotros, a nuestros aliados de Oriente Medio ni al mundo".

"Debido a nuestro éxito militar, ya no necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur", completó Trump.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Joe Kent publicó una carta en sus redes oficiales. 

Renunció el asesor de antiterrorismo de Trump tras asegurar que "Irán no representaba ninguna amenaza" para EEUU

El bombardeo fue en la embajada de EE.UU en Bagdad.

Irán volvió a bombardear la embajada de Estados Unidos en Bagdad

Donald Trump / Miguel Díaz-Canel

Estados Unidos condiciona un acuerdo con Cuba a la salida de Miguel Díaz-Canel

Apagón en Cuba.

Cuba sufre otro apagón en toda la isla: es el sexto en un año y medio

Sean Christopher Bartel había llegado a la Argentina el 3 de marzo.

Hallaron muerto a un turista estadounidense que había salido a caminar y era buscado desde el jueves

Selección de Irán.

Irán asegura que jugará el Mundial pese a las advertencias de Trump

Rating Cero

Se separó Gustavo López.

El periodista Gustavo López se separó de su pareja tras 30 años de relación

La respuesta del propio actor fue tan espontánea como divertida: «Simplemente me llamaron y dijeron: “¿Te apetece…?”. Y yo pensé: “¿Qué?”. Era todo tan absurdo. Pero me gustaba Tatiana Maslany. 

Tim Roth aclaró el divertido motivo por el que se sumó a Marvel: ¿qué lo impulsó?

Emilia Mernes, peleada con todos.

Guerra de cantantes: el apagón que encabeza Tini Stoessel con otras famosas contra Emilia Mernes

Esa noche es una historia que profundiza en personajes para explorar las decisiones morales de cada uno. Con el suspenso y drama que componen sus seis episodios.
play

Cuál es la trama de Esa noche, la serie intensa con secretos familiares que es de lo más visto de Netflix

Karol G impactó con su nuevo look en el afterparty de los Oscar.

La impresionante transformación de Karol G: un look que promete ser tendencia en 2026

¿Quién será el ganador de MasterChef?
play

Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

últimas noticias

Temor ante nuevos despidos en el SMN. 

Convocan a un Paraguazo por nuevos recortes y despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

Hace 10 minutos
Se separó Gustavo López.

El periodista Gustavo López se separó de su pareja tras 30 años de relación

Hace 19 minutos
Argentina quiere organizar el Mundial de Rugby 2035.

Argentina avanza con su postulación para organizar el Mundial de Rugby 2035

Hace 22 minutos
La respuesta del propio actor fue tan espontánea como divertida: «Simplemente me llamaron y dijeron: “¿Te apetece…?”. Y yo pensé: “¿Qué?”. Era todo tan absurdo. Pero me gustaba Tatiana Maslany. 

Tim Roth aclaró el divertido motivo por el que se sumó a Marvel: ¿qué lo impulsó?

Hace 24 minutos
Copacabana, Córdoba: naturaleza y tradición en el norte provincial.

La escapada a la Copacabana de Córdoba para este finde largo de marzo 2026

Hace 27 minutos