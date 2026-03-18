Venezuela le ganó a EEUU en el Clásico Mundial de baseball y Trump pidió anexar el país

El presidente norteamericano volvió a manifestar su deseo de que la nación caribeña se convierta en el 51° estado luego de la sorpresiva derrota por 3-2 en Miami.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó una vez más su deseo de convertir a Venezuela en el estado 51 de EEUU luego de que se consagren campeones del Clásico Mundial de Béisbol. “Estado ya”, escribió en su red social Truth.

La opinión del mandatario ya había aparecido las horas previas cuando se confirmó que Venezuela disputaría la final ante Estados Unidos: “Lo están haciendo muy bien. ¡Están pasando muchas cosas buenas en Venezuela reciente! ¿Será por algún tipo de magia? Estado 51, ¿alguien conmigo?”.

Además, en las últimas horas expresó su reconocimiento a la dirigente venezolana Delcy Rodríguez en el sector petrolero al confirmar que “se están sacando millones, literalmente millones de barriles de petróleo”.

La referencia a Venezuela como un hipotético “Estado 51” está vinculada a una estrategia discursiva que a una propuesta concreta de política exterior, utilizando incluso el contexto deportivo del Clásico Mundial de Béisbol para amplificar el impacto de su mensaje y generar repercusión tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este martes la falta de apoyo de los países miembros de la OTAN, como también la de Japón, Australia y Corea del Sur, en el conflicto de Medio Oriente . "No necesitamos la ayuda de nadie" , aseguró en redes sociales donde recordó: "Nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad" .

"La mayoría de nuestros aliados de la OTAN han informado a Estados Unidos que no desean involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en Oriente Medio, a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo con nuestras acciones y consideran que no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que Irán posea armas nucleares", expuso el republicano en un primer momento.

trump

Para luego señalar: "No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países".

Afortunadamente, afirmó Trump, "hemos diezmado el ejército iraní: su armada, su fuerza aérea, su sistema antiaéreo y de radar han desaparecido y, quizás lo más importante, sus líderes, en prácticamente todos los niveles, han desaparecido, para que nunca más nos amenacen a nosotros, a nuestros aliados de Oriente Medio ni al mundo".

"Debido a nuestro éxito militar, ya no necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur", completó Trump.