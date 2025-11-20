La impresionante transformación de un entrenador de fútbol: bajó 41 kilos en 6 meses La notable experiencia de un técnico escocés, que logró una reducción drástica gracias a un plan sostenido de entrenamiento y control profesional. Por







El técnico avanzó desde esfuerzos mínimos hasta sesiones intensas. X (@_The72)

Bajó 41 kilos en solo 6 meses tras un cambio profundo de hábitos.

Combinó natación, caminatas y paseos en bicicleta para sostener el proceso.

Recibió acompañamiento médico y apoyo familiar para fortalecer su compromiso.

Busca recuperar energía, prevenir enfermedades y volver al entorno futbolístico. La transformación física del entrenador escocés Steve Evans tiene una explicación concreta: dedicó medio año a un programa de actividad supervisada que le permitió perder más de 40 kilos de manera gradual y sostenida. Su decisión surgió tras un momento clave de su vida profesional.

Después de su salida del Rotherham United en marzo de 2025, el técnico decidió enfocarse en su salud como prioridad. Con 62 años, entendió que la falta de energía y el riesgo de patologías asociadas al sobrepeso requerían un cambio urgente. La meta no era estética, sino recuperar vitalidad.

Steve Evans opens up about the reasons for his dramatic weight loss. pic.twitter.com/F3X53eYAQ5 — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 10, 2025 Su historia rápidamente llamó la atención en el fútbol británico. Su disciplina diaria, sumada al apoyo profesional y familiar, lo convirtió en un ejemplo de constancia. Para Evans, la transformación significó recuperar bienestar físico y equilibrio emocional, además de abrir la puerta a un posible regreso al deporte.

Cómo hizo el entrenador para bajar 41 kilos La rutina de Steve Evans se basó en la progresión. Empezó nadando 10 largos cuando el desafío parecía enorme y terminó completando entre 50 y 70 por sesión, lo que equivale a unos 2,5 kilómetros. Además, incorporó caminatas con sus perros y salidas en bicicleta para sumar movimiento sin impacto.

Steve Evans 1 Evans llegó a nadar hasta 70 largos diarios y sumó caminatas y bicicleta en un plan supervisado por médicos. X (@FourFourTwo) Antes de iniciar el plan, consultó a especialistas —entre ellos un cardiólogo y entrenadores físicos— para armar un esquema adecuado a su estado general. El sostén emocional de su familia fue decisivo para que mantuviera el ritmo durante los seis meses. Hoy asegura sentirse más ligero, activo y entusiasmado con la idea de disfrutar más tiempo con sus cuatro nietos y, eventualmente, volver al campo de juego.