Renunció la secretaria de Trabajo de Donald Trump, acusada de hacer viajes personales con fondos públicos Según testimonios, Lori Chavez-DeRemer pedía al personal que fraguara giras de trabajo que le permitieran asistir a eventos en distintas partes del país, como peleas y conciertos. También es apuntada por tener relaciones con un subordinado y beber en horario laboral. Por + Seguir en







Lori Chavez-DeRemer, investigada por distintas irregularidades en su comportamiento como secretaria de Trabajo. AP

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, renunció a su cargo tras una serie de acusaciones de mala conducta, que incluyen la realización de viajes de carácter personal con fondos públicos. También es apuntada por tener un vínculo sexual con un subordinado y beber en el trabajo.

"La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, dejará la Administración para asumir un cargo en el sector privado. Ha hecho un trabajo fenomenal en su función al proteger a los trabajadores estadounidenses, implementar prácticas laborales justas y ayudar a los estadounidenses a adquirir habilidades adicionales para mejorar sus vidas", anunció en un comunicado el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

La breve gestión de Chavez-DeRemer estuvo marcada por la controversia, ya que ha sido objeto de una investigación interna tras quejas dentro del departamento sobre su conducta. The New York Times había informado que a su esposo se le había prohibido el acceso a la sede del departamento en medio de acusaciones de agresión sexual, que derivaron en una causa penal. En marzo, dos de sus principales asesores fueron apartados en medio de señalamientos por mala conducta en la agencia.

Lori Chavez-DeRemer Donald Trump Lori Chavez-DeRemer es la tercera secretaria del gabinete en dejar el gobierno de Trump en las últimas semanas. AP Durante meses, la Inspección General del Departamento de Trabajo investigó una queja de que Chavez-DeRemer mantenía una relación sexual con un miembro de su equipo de seguridad, así como otras acusaciones de comportamiento inapropiado, como enviar a personal a recoger licor e intentar usar viajes de trabajo como excusas para viajes personales.

Por ejemplo, Chavez-DeRemer había expresado el deseo de ir a eventos como una pelea de la UFC en Chicago, un concierto de Morgan Wallen y ver a amigos y familiares en varios estados, y pidió al personal que diseñara viajes de trabajo que le brindaran oportunidades para asistir a esos eventos.