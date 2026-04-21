Rafael Grossi presenta su candidatura para suceder a António Guterres como secretario general de la ONU

El diplomático argentino, hoy director director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y elegido entre las 100 personalidades más influyentes de 2026, expone ante la Asamblea de las Naciones Unidas en el marco del proceso de selección para elegir a un nuevo titular.

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi , expone este martes desde las 16 en Nueva York ante la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) , en el marco del proceso de selección abierto para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General que conduce al organismo . Luego, se someterá a una instancia de intercambio con los representantes de los 193 estados miembros.

Entre el martes y el miércoles , los cuatro candidatos (tres latinoamericanos y un senegalés) darán sus discursos ante los delegados para presentar sus postulaciones a la conducción de la organización por los próximos cinco años.

Grossi hablará luego de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet , una de las dos mujeres entre los postulantes, y una de las tres representantes de la región. El caso de la trasandina es peculiar ya que el presidente de su país, José Antonio Kast, retiró su apoyo a la postulación, promovida durante la gestión de Gabriel Boric en coordinación con Brasil y México, porque la calificó de "inviable".

Tras las jornadas de exposición, el proceso continuará de manera interna , a cargo del Consejo de Seguridad, compuesto formalmente por 15 miembros, de los que solo cinco son permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Una vez elegido el nombre, que podría estar para mediados de este año, la Asamblea deberá validarlo.

Hacia finales de diciembre del año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de su canciller, Pablo Quirno, formalizó la candidatura de Grossi y comenzó las gestiones para conseguir los votos necesarios que le permitan convertirse en el primer argentino en la historia en acceder a ese cargo.

Entre los argumentos oficiales de Cancillería, expuestos en la página oficial de la candidatura, figuran que su postulación "representa una oportunidad excepcional para impulsar un multilateralismo eficaz, capaz de cumplir con el objetivo fundacional de la Organización: preservar la paz y la seguridad internacionales".

"Se necesita una renovación decidida y basada en resultados. La eficiencia debe estar al servicio de un propósito, no de un proceso. Para esta tarea crucial que el mundo le demanda a las Naciones Unidas, la Argentina considera que Rafael Mariano Grossi cuenta con el liderazgo, los conocimientos y capacidades que la coyuntura actual requiere", destacan del argentino que cuenta con más de 40 años de experiencia diplomática y probada labor al frente del OIEA.

Su nombre, no tan conocido para el gran público, tomó relevancia a partir de su intervención en el conflicto bélico abierto entre Ucrania y Rusia, con alto riesgo para las centrales nucleares de la zona. Su rol también implicó mediar en el conflicto en Medio Oriente por las instalaciones en Irán. Debido a esto, la revista Time lo eligió entre las 100 personalidades más influyentes de 2026, lo que lo convirtió en el único argentino que integra el listado de Líderes Políticos Globales.

Ante la posibilidad de suceder a Guterres, el argentino de 65 años promete "renovar" la eficiencia de la ONU por lo que propone encarnar "un enfoque honesto y valiente para lograr una Organización relevante y con impacto". "El mundo no necesita más declaraciones. Necesita unas Naciones Unidas capaces de responder a las verdaderas demandas de nuestro tiempo, con imparcialidad y un enfoque orientado a resultados que se base en hechos", sintetiza.